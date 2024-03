Trending Today: 🔷 Figure 01 🔷 Streik 🔷 Verbund 🔷 BMW 🔷 Ford 🔷 FLiP 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:30 Erster Financial Life Park expandiert mit Finanzbildungsinitiative nach Deutschland

Der Erste Financial Life Park (FLiP) hat eine Social Franchise-Vereinbarung mit dem Rheinischen Sparkassen- und Giroverband getroffen, um das Finanzbildungskonzept „FLiP“ nach Deutschland zu bringen. Als erstes Projekt wird bis 2025 ein FLiP2Go Bus entstehen, der finanzielle Bildung fĂĽr SchĂĽler:innen im Rheinland auf innovative Weise zugänglich macht. FLiP2Go ermöglicht interaktive Spielstationen, die ein tieferes Verständnis fĂĽr finanzielle Themen fördern. Die Initiative zielt darauf ab, finanzielle Kompetenz zu stärken und junge Menschen auf ein selbstbestimmtes finanzielles Leben vorzubereiten.

10:30 Ford-Produktion nach Streik wieder aufgenommen

Die Produktion bei Ford in Saarlouis in Deutschland läuft wieder. Die Beschäftigten mehrerer Zuliefererfirmen sind vorläufig zur Arbeit zurĂĽckgekehrt. Die IG Metall hat die vorĂĽbergehende Streikpause bekannt gegeben, da die bestreikten Unternehmen in Verhandlungen eingetreten sind. Die Gewerkschaft setzt eine Frist bis Sonntag fĂĽr „finale Verhandlungsergebnisse“, andernfalls droht die Fortsetzung des Streiks. Die Zuliefererteile sind fĂĽr die Ford-Produktion entscheidend. Hintergrund sind Forderungen der IG Metall nach Sozialtarifverträgen fĂĽr die Beschäftigten, bedingt durch das angekĂĽndigte Ende der Ford-Produktion in Saarlouis im November 2025.

10:00 BMW Austria erreicht 2023 Milliarden-Umsatzrekord

BMW Austria verzeichnete 2023 das beste Geschäftsjahr seit über 45 Jahren mit einem Umsatz von über einer Milliarde €, angetrieben von einem Wachstum von 85 % bei elektrifizierten Modellen. Insgesamt wurden 20.154 BMW und MINI zugelassen, ein Plus von 8,8 % gegenüber dem Vorjahr. Die Motorradsparte erzielte ebenfalls ein starkes Ergebnis mit 1.853 neu zugelassenen Fahrzeugen. BMW blickt optimistisch auf das Jahr 2024 und plant die Einführung weiterer vollelektrischer Modelle, während das Unternehmen weiter in die E-Mobilitätsforschung investiert und zusätzliche Arbeitsplätze schafft.

09:30 Verbund mit 32 % Gewinnanstieg letztes Jahr

Der teilstaatliche Energiekonzern Verbund verzeichnete im Jahr 2023 einen beeindruckenden Anstieg des Konzernergebnisses um 32 % auf 2,27 Mrd. €, bei einem Umsatz von 10,45 Mrd. €. Die Ergebnis-Marge auf Ebit-Basis stieg von 25,4 auf 33,5 %, während der Cashflow aus operativer Tätigkeit sich von zwei auf fünf Milliarden Euro erhöhte. Die Dividende pro Aktie soll um fast 40 % auf 3,40 € steigen. Für das Jahr 2024 erwartet das Unternehmen ein EBITDA zwischen rund 2,6 und 3,3 Mrd. € und ein Konzernergebnis zwischen rund 1,3 Mrd. und 1,75 Mrd. €.

09:30 Warnstreiks an deutschen Flughäfen halten an

Die Streikwelle des Luftsicherheitspersonals an deutschen Flughäfen wird fortgesetzt, Zehntausende Passagiere sind betroffen. Warnstreiks in Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe/Baden-Baden und Köln haben den Flugverkehr gestört. Am Donnerstag wurde der Streik am Flughafen Berlin fortgesetzt, während für Freitag weitere Streiks in Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig und erneut in Karlsruhe/Baden-Baden angekündigt wurden. Passagiere sind aufgerufen, mit Flugausfällen und Verspätungen zu rechnen, auch Flüge von und nach Österreich könnten betroffen sein. Auch Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen erneut mit Flugausfällen rechnen, da über 100 Flüge aufgrund einer Betriebsversammlung ausfallen. Dies ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei der AUA kommt.

08:45 Figure 01 kann jetzt Gespräche führen

Das Robotikunternehmen Figure hat bekanntgegeben, dass sein humanoider Roboter Figure 01 nun in Echtzeit Gespräche führen und argumentieren kann. Die Zusammenarbeit mit OpenAI ermöglicht es dem Roboter, gesprochene Worte zu verstehen und schnell präzise Aktionen auszuführen. BMW prüft bereits die Integration des Roboters in ihre Produktionsanlage, um menschliche Arbeitskräfte zu entlasten und die Effizienz zu steigern. Der Figure 01 konkurriert mit Teslas humanoidem Roboter Optimus, der bisher eher ferngesteuert ist.