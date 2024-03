Trending Today: 🔷 NXAI 🔷 HALLOSONNE 🔷 WHO 🔷 Amazon 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

15:00: EuGH weist Amazon-Klage gegen EU-Regulierung ab

Ein Gesetz im Rahmen des Digital Services Act (DSA) verpflichtet den Online-Riesen zur Offenlegung von Informationen ĂŒber Internet-Anzeigen. Dazu zĂ€hlt zum Beispiel das Platzieren von Werbeanzeigen, aber auch das Messen und Analysieren der Leistung dieser Werbeanzeigen. Dagegen hatte Amazon geklagt und bis zu einer Entscheidung eine Aussetzung dieser Anforderung beantragt, die von einer unteren Instanz zunĂ€chst gewĂ€hrt wurde. Doch nun ging der Streit um die verschĂ€rfte Regulierung zwischen Amazon und der EuropĂ€ischen Union (EU) schlecht fĂŒr Amazon aus. Der EuropĂ€ische Gerichtshof (EuGH) wies die Klage des US-OnlinehĂ€ndlers gegen bestimmte Auflagen im Rahmen des Digital Services Act (DSA) ab. Das Gesetz stuft den US-Konzern als sehr große Online-Plattform (VLOP) ein und verpflichtet ihn unter anderem dazu, detaillierte Informationen zu seinem GeschĂ€ft mit Internet-Anzeigen offenzulegen. Zwar schrĂ€nke die umstrittene DSA-Klausel die unternehmerische Freiheit von Amazon ein, allerdings ĂŒberwögen im konkreten Fall die Interessen des Gesetzgebers. Amazon zeigte sich enttĂ€uscht ĂŒber das Urteil und betonte, dass es seiner EinschĂ€tzung nach nicht unter die Definition einer „Very Large Online Platform“ (VLOP) falle.

12:56: Jedes sechste Schulkind ist laut WHO von Cybermobbing betroffen

Der Bericht „Health Behaviour in School-aged Children“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt auf: Jedes sechste Schulkind ist von Cybermobbing betroffen. Gewalt im Internet ist seit dem VorgĂ€ngerbericht 2018 erheblich gestiegen. Sowohl der Anteil an Opfern als auch an TĂ€tern von Cybermobbing erhöhte sich. Etwa 15 Prozent der SchĂŒler:innen hĂ€tten schon Cybermobbing erlebt. Dabei wuchs der Anteil der Opfer bei Buben von zwölf Prozent im Vergleichsbericht 2018 auf 15 Prozent und bei MĂ€dchen von 13 auf 16 Prozent. Die virtuellen Formen der Gewalt unter Gleichaltrigen nahmen dem Bericht nach seit Beginn der Corona-Pandemie stark zu. Etwa jedes achte Schulkind im Alter von elf bis 15 Jahren gab an, schon einmal selbst jemanden im digitalen Raum gemobbt zu haben. Die jĂŒngste Umfrage stammt aus den Jahren 2021/2022 und wurde in 44 LĂ€ndern Europas, in Zentralasien und Kanada durchgefĂŒhrt, darunter auch Österreich.

12:00: PV-Anbieter „HALLOSONNE“ setzt wegen Klimawandel auf blackout-fĂ€hige Technologie

HALLOSONNE, ein Unternehmen von VERBUND stellt sein blackout-fĂ€higes PV-System vor, das auf der Technologie von Solar basiert. Seit Februar 2024 ist die Blackout-Funktion standardmĂ€ĂŸig integriert. Grund fĂŒr die Innovation sei der Klimawandel, der Blackouts wahrscheinlicher mache. Laut E-Control waren 76 Prozent aller Österreicher:innen im Jahr 2022 kurzzeitig ohne Strom – im Durchschnitt 70 Minuten lang. Mit der HALLOSONNE SMART-Technologie sollen Kund:innen auch im Fall eines Stromausfalls nicht im Dunkeln sitzen. Stattdessen könne man auf Inselbetrieb umschalten. Das bedeutet, dass HaushaltsgerĂ€te wie der Herd, das Radio, die Warmwasserversorgung und die Beleuchtung bei einem Blackout gleichzeitig weiterhin genutzt werden können.

07:30: NXAI plant Linz zu einem Player zu machen, der weltweit anerkannt ist

Hochreiter, Ortig und Pierer scharen nun AI-Forscher:innen wie Johannes Brandstetter, der von Microsoft zurĂŒck nach Linz kehrte, um sich, um xLSTM zum „performantesten, internationalen Large Language Model“ auszubauen. Nichts weniger als OpenAI zu schlagen, ist das große Ziel. Wie also wird das funktionieren, und wie wird sich NXAI im internationalen Wettrennen gegen OpenAI und Co behaupten können? DarĂŒber spricht Johannes Brandstetter, Head of Research (AI4Simulation) bei NXAI, im Interview: