Trending Today: Benko 🔷 Wirtschaftswachstum 🔷 Wohnbautätigkeit 🔷 Amazon 🔷 Arbeitsgeber 🔷 Binance 🔷 TikTok 🔷 Tesla 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:45: Signa-Konkurs: Benko persönlich vor Gericht

Im Konkursverfahren des Signa-GrĂŒnders RenĂ© Benko wurden bei der ersten PrĂŒfungstagsatzung am Landesgericht Innsbruck zwei Milliarden Euro an Forderungen von GlĂ€ubigern geltend gemacht. Benko, der persönlich vor Gericht erschien, Ă€ußerte sich nicht und verließ den Gerichtssaal ohne Kommentar. Von den geltend gemachten Forderungen wurden 47,3 Mio. Euro anerkannt, wĂ€hrend der Rest bestritten wurde. Das Konkursverfahren bezieht sich auf Benkos Beratungsunternehmen und sein gesamtes Privatvermögen. Das Beratungsunternehmen wurde wĂ€hrend der Tagsatzung geschlossen, da es aufgrund fehlender AuftrĂ€ge finanziell schwer belastet war.

12:30: Wirtschaftswachstum in Ost-Mitteleuropa steigt deutlich

Die LĂ€nder Mittel- und Osteuropas verzeichnen weiterhin ein robustes wirtschaftliches Wachstum, so das Wiener Institut fĂŒr Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Die FrĂŒhjahrsprognose zeigt, dass die EU-Mitglieder der Region 2024 im Schnitt um 2,5 % und 2025 um 3 % wachsen werden. Besonders starke Wachstumsraten werden fĂŒr RumĂ€nien und Kroatien erwartet, unterstĂŒtzt durch Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. Insgesamt stĂŒtzt der steigende private Konsum das Wachstum. Trotz Herausforderungen wie der Situation in der Ukraine und Sanktionen gegen Russland zeigt sich die Region insgesamt stabil auf Wachstumskurs.

12:00: WohnbautĂ€tigkeit in Österreich 2023 um mehr als ein Viertel gesunken

Die Baugenehmigungen fĂŒr Wohnungen in Österreich sind 2023 drastisch gesunken, so Statistik Austria. Mit 46.600 genehmigten Wohnungen erreichte die AktivitĂ€t den niedrigsten Stand seit 2010. Im Vergleich zu 2017 oder 2019 wurden fast doppelt so viele Genehmigungen erteilt. Wien fĂŒhrte mit 10.500 genehmigten Wohnungen, gefolgt von Oberösterreich mit 8.300 und Niederösterreich mit 7.600. Ein- und ZweifamilienhĂ€user machten 24 % der Genehmigungen aus, wĂ€hrend WohngebĂ€ude mit drei oder mehr Wohnungen 51 % ausmachten.

09:30: Italiens Kartellbehörde verhĂ€ngt 10 Mio. € Strafe gegen Amazon

Die italienische Kartellbehörde hat den US-OnlinehĂ€ndler Amazon mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Mio. Euro belegt. Grund dafĂŒr sind deren GeschĂ€ftspraktiken: Auf der Website www.amazon.it ist die Option „regelmĂ€ĂŸiger Kauf“ standardmĂ€ĂŸig anstelle von „einmaliger Kauf“ voreingestellt, was die Wahlfreiheit der Verbraucher:innen einschrĂ€nkt. Die Sanktion richtet sich gegen zwei Unternehmen der Amazon-Gruppe, ansĂ€ssig in Luxemburg. Die Behörde kritisiert, dass die Voreinstellung zum wiederkehrenden Kauf die Kund:innen dazu verleitet, Produkte regelmĂ€ĂŸig zu kaufen, auch ohne tatsĂ€chlichen Bedarf.

08:30: Österreich auf Platz 11 der beliebtesten Arbeitsstandorte weltweit

Österreich zĂ€hlt laut einer Studie von Boston Consulting Group und Stepstone zu den Top-Arbeitsgebern weltweit. Unter 185 LĂ€ndern belegt Österreich den 11. Platz, vier PlĂ€tze höher als 2020. Trotzdem gibt es Verbesserungsbedarf beim Thema Visa und Arbeitserlaubnis. Wien rutschte im StĂ€dteranking auf Platz 23 ab. Weniger als die HĂ€lfte der Befragten in Österreich wĂŒrde fĂŒr einen Job das Land verlassen. Die beliebtesten Arbeitsziele fĂŒr Österreicher:innen sind Deutschland, die Schweiz, die USA und Italien. Australien fĂŒhrt das weltweite LĂ€nderranking an, London die StĂ€dteliste.

08:30: US-AnklĂ€ger fordern 36 Monate Haft fĂŒr Binance-GrĂŒnder

Die US-AnklĂ€ger fordern eine 36-monatige Haftstrafe fĂŒr den GrĂŒnder und ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, der im November 2023 wegen GeldwĂ€sche schuldig gesprochen wurde. Die AnklĂ€ger argumentieren, dass diese Strafe angemessen sei angesichts von Zhaos vorsĂ€tzlicher Verletzung von US-Gesetzen und ihren Konsequenzen. Zhao stimmte zu, gegen GeldwĂ€schevorschriften verstoßen zu haben, trat im November 2023 als CEO von Binance zurĂŒck und akzeptierte eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar. Obwohl die Bundesstrafvorschriften eine Höchststrafe von 18 Monaten vorsehen, war Zhao gegen jede Haftstrafe bis zu dieser LĂ€nge nicht in Berufung gegangen.

08:15: US-Verbot fĂŒr TikTok verabschiedet

Der US-Senat hat ein Gesetz verabschiedet, das TikTok zwingt, seine US-Vermögenswerte innerhalb von neun Monaten zu verkaufen oder verboten zu werden. Dies erfolgt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Kontrolle durch die Kommunistische Partei Chinas. TikTok will rechtlich vorgehen. Die Anwendung hat 170 Millionen Nutzer:innen in den USA. Die Entscheidung stellt PrĂ€sident Biden vor eine ZwickmĂŒhle, da er eine harte Haltung gegenĂŒber China einnehmen will, aber auch die UnterstĂŒtzung junger WĂ€hler:innen benötigt.

08:00: FrĂŒhere MarkteinfĂŒhrung neuer Tesla-Modelle trotz UmsatzrĂŒckgang

Tesla plant seine neuen Modelle frĂŒher als erwartet auf den Markt zu bringen, trotz eines UmsatzrĂŒckgangs im ersten Quartal (wir haben hier berichtet). Elon Musk gab bekannt, dass die Produktion, die ursprĂŒnglich fĂŒr das zweite Halbjahr 2025 geplant war, möglicherweise bereits Ende 2024 beginnen könnte. Obwohl dies zu geringeren Kostenreduzierungen fĂŒhren könnte als erwartet, stiegen die Tesla-Aktien nach dieser AnkĂŒndigung um 11 %. Der Umsatz im ersten Quartal lag bei 21,3 Milliarden Dollar, unter den Erwartungen der Analysten von 22,15 Milliarden. Tesla plant auch die EinfĂŒhrung erschwinglicherer Modelle, jedoch ohne Angabe eines Preises oder detaillierter Informationen.