Trending Today: EU 🔷 Firmeninsolvenzen Ö 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

09:40: Firmeninsolvenzen 2023 in Österreich erreichen Rekordhoch

Insgesamt wurden 2.810 Unternehmensinsolvenzen protokolliert und damit ein neuer Rekord erreicht. Gleichzeitig ging die Zahl der Neugründungen deutlich zurück, wie eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet zeigt. Sie zeigt außerdem: Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich ist im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent gestiegen. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich dieser Trend auch 2024 fortsetzen wird. Die meisten Insolvenzen von protokollierten Unternehmen gab es mit 1.302 in Wien, wobei die Zahl der Konkursanmeldungen in fast allen Bundesländern nach oben kletterte. Der Immobilienbereich musste mit 79 Prozent den stärksten prozentualen Zuwachs bei den gemeldeten Konkursen hinnehmen (im Vergleich zu 2023). Es folgen die Sektoren der persönlichen Dienstleistungen, Gastronomie, Hotellerie sowie Finanz-, Holdings- und Investmentgesellschaften.

09:20: EU plant transparentere Nachhaltigkeitsbewertungen von Firmen

Neue Transparenzregeln sollen Anleger:innen helfen, ihr Geld künftig leichter in nachhaltige Anlageformen zu investieren. Gleichzeitig sollen sie vor Irreführung durch „Greenwashing“ geschützt werden. Das Europaparlament und die EU-Staaten einigten sich auf strengere Vorgaben für sogenannte ESG-Ratings. Diese Ratings bewerten unter anderem die Tätigkeiten eines Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Mitarbeitende – und wie diese Faktoren das Geschäft beeinflussen. Mit den neuen Regeln verspricht man sich zuverlässigere Bewertungen zuverlässiger. Anbieter von ESG-Ratings müssen künftig von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zugelassen und beaufsichtigt werden. Geplant ist, die ESG-Ratings nach ihren einzelnen Bestandteilen aufzuschlüsseln anstatt nur eine Kennzahl für alle Bereiche zu liefern.