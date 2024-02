Trending Today: NXAI 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

07:05: Neues Zentrum für KI-Forschung in Linz geplant

Sepp Hochreiter von der Uni Linz gilt in der Branche als KI-Pionier. Mit NXAI will er gemeinsam mit Stefan Pierer (Netural X und Pierer Digital Holding) ein privates Forschungszentrum für KI-Forschung und Produktentwicklung in Europa aufbauen. Hochreiter hat mit der Long Short Term Memory-Technologie (LSTM)1991 eine der Grundlagen für KI-Systeme geschaffen. Darauf aufbauend sollen im privaten Zentrum für KI-Forschung in Linz weitere Entwicklungen umgesetzt werden, sodass ein „besseres ChatGPT“ zur Marktreife gebracht werden kann. Dazu wurde mit den Unternehmen im Dezember 2023 die NXAI GmbH gegründet. Für den Forscher sei es einzigartig in Europa, dass private Unternehmen in Grundlagenforschung investieren.