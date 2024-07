Trending Topics und iteratec starten Tech-Partnerschaft für Newsrooms.AI

Die Weiterentwicklung von Newsrooms.AI, das AI-Spin-off von Trending Topics, nimmt weiter an Fahrt auf. Nach dem Launch der AI Content Pipeline, dem Startup Interviewer und der FFG-Förderung können wir heute bekannt geben, mit einer der führenden Software-Entwicklungsfirmen im DACH-Raum und darüber hinaus, eine Tech-Partnerschaft bekannt geben zu können.

Die Partnerschaft von Trending Topics mit iteratec hat zum Ziel, mit Hilfe von AI die Produktion und den Konsum von News im AI-Zeitalter auf das nächste Level zu heben. „iteratec ist für uns der perfekte Partner, um in einem hochdynamischen Umfeld schnell neue Usecases für Newsrooms.AI zu finden und umzusetzen“, so Trending Topics-Mitgründer Jakob Steinschaden. „Bereits beim ersten Treffen war uns das Potenzial dieser Partnerschaft klar, und wir freuen uns riesig, mit iteratec und dem Team rund um Benjamin Strasser künftig enger zusammen zu arbeiten.“

„Wir sehen in Trending Topics einen großartigen Partner, mit dem wir gemeinsam innovative Lösungen entwickeln können, um die Zukunft der Nachrichtenproduktion und -nutzung im AI-Zeitalter zu gestalten. Wir freuen uns darauf, sie mit unserer Expertise zu unterstützen“, sagt Benjamin Strasser, Senior Software Engineer bei iteratec in Wien und für die Innovationskooperation verantwortlich.

Ziel der Kooperation ist es durch die technische Expertise von iteratec im Herbst 2024 ein Produkt auf den Markt zu bringen, das auf der Newsrooms.AI-Plattform aufbaut und neue Usecases an der Schnittstelle LLMs, Content-Produktion und Nachrichtenkonsum eröffnet.

iteratec: Münchner Software-Experte für Mittelstand, DAX-Konzerne und öffentlichen Sektor

Mit mehr als 1.000 erfolgreichen Projekten gehört iteratec zu den führenden Experten für digitale Produktinnovation, Software- und Architekturentwicklung sowie digitale Infrastrukturen. Als End-to-End Partner für die digitale Transformation von Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand macht iteratec die Potenziale digitaler Technologien nutzbar und sichert seinen Kunden langfristige Wettbewerbsvorteile in zunehmend digitalen Marktumfeldern.

Das Leistungsangebot reicht von der gemeinsamen Innovationsentwicklung über die technische Umsetzung kundenindividueller Softwarelösungen und Systemlandschaften bis hin zu deren Betrieb und kontinuierlicher Weiterentwicklung sowie der Befähigung von Organisationen durch Trainings und agile Methoden. Zu den Kunden von iteratec gehören neben führenden mittelständischen Unternehmen auch DAX-Konzerne sowie verschiedene Institutionen aus dem öffentlichen Sektor.

1996 in München gegründet, beschäftigt iteratec derzeit rund 500 festangestellte Mitarbeiter:innen und 100 Studierende an sieben Standorten in Deutschland, Österreich und Polen. Seit 2019 ist ein Großteil der Belegschaft über eine Genossenschaft an der iteratec GmbH beteiligt.