trppn: Wiener Startup in den Accelerator der Avalanche-Blockchain aufgenommen

Sie sind Anfang des Jahres als Mobile Social Network für Musik-Events und Parties mit einer App an den Start gegangen und haben auch einige bekannte Investoren wie Hansi Hansmann, Alfred Luger (Runtastic-Gründer), ROI Ventures, New Renaissance Ventures und die durchblicker-Gründer Michael Doberer und Reinhold Baudisch an Bord geholt. Ein Teil des Plans sieht auch vor, dass ein eigener Krypto-Token in der App eingeführt wird. Mit dem sollen TRPPN-Token sollen Künstler:innen oder DJs, die ihre Events in der Community teilen, bezahlt werden.

Bisher war aber noch nicht klar, welche Blockchain das Wiener Startup für die Umsetzung des Tokens verwenden will. Diese Unklarheit könnte schon bald beseitigt werden. Denn das Team des Startups – Marko Kuncic, Philip Schütz, Michael Walcher und Julian Raußmüller – hat bekannt gegeben, dass es in den Web3-Accelerator Codebase von Avalanche aufgenommen wurde. In dem Accelerator soll dafür gesorgt werden, dass die aufgenommenen Startups mit ihren Geschäftsmodellen und Technologien schneller weiterkommen.

„Avalanche, die zehntgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, hat sich in den letzten Jahren zu einem bekannten Namen in der Blockchain-Branche entwickelt, und wir sind begeistert, dass wir uns dieser Reise anschließen, um die Zukunft des Internets neu zu gestalten“, heißt es seitens Mitgründer Julian Raußmüller.

Startups sollen mehr User ins Web3 bringen

Avalanche, auch bekannt für den AVAX-Token, ist eine Smart-Contracts-Plattform, die oft als Alternative (neben anderen) zu Ethereum bezeichnet wird. Wie etwa auch Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) oder Polygon (MATIC) ist man auch bei Avalanche darum bemüht, möglichst viele Firmen dazu zu bringen, auf der Blockchain aufzubauen – und lockt dort mit schnelleren und günstigeren Transaktionen als es sie bei Ethereum gibt.

Im Accelerator bekommen die aufgenommenen Startups für das drei Monate dauernde Programm ein Stipendium in der Höhe von 50.000 Dollar, zudem gibt es beim abschließenden Demo Day die Chance, noch Preise in einer Gesamthöhe von 400.000 Dollar abzustauben. Ausschlaggebend für die Aufnahme in den Accelerator ist unter anderem das Potenzial des Unternehmens, Web3-Benutzer in erheblichem Umfang zu gewinnen, heißt es seitens Avalanche.

Bei trppn geht es beim geplanten Token um Folgendes: Musikbegeisterte und Party-Geher:innen sorgen für Traffic in der App, und die dadurch generierten Werbeeinnahmen können verwendet werden, um Musiker:innen und Co auszuzahlen. Anstatt ihnen aber Euros auszuzahlen, sollen sie mit dem TRPPN-Token entlohnt werden. Wie der Token und sein Modell genau funktionieren, ist aber noch in Ausarbeitung.