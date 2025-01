TTTech: Die Pläne nach dem Verkauf von TTTech Auto

TTTech hat nach dem Exit von seiner Autosoftware-Ausgründung große Pläne für die Zukunft. Zur Erinnerung: Anfang des Jahres hat der niederländische Chip-Konzern NXP TTTech Auto aus Wien um etwa 600 Millionen Euro übernommen. Die Vereinbarung sieht den Erwerb sämtlicher Anteile von TTTech Auto durch NXP vor, einschließlich des 35,8-prozentigen Anteils der TTTech-Gruppe. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch hat Georg Kopetz, Mitgründer und CEO von TTTech, angekündigt, was man nun mit dem frischen Kapital vorhat.

TTTech will mehr in Luft- und Raumfahrt sowie IoT investieren

Bei TTTech handelt es sich um eine Gruppe von weltweit aktiven High-Tech-Unternehmen, die sich auf sicherheitsrelevante digitale Lösungen spezialisiert hat. Diese Lösungen finden Anwendung in intelligenten mobilen Maschinen (TTControl), der Luft- und Raumfahrt, der Industrie, dem Energiesektor und bisher auch im Automobilsektor (TTTech Auto). Von ihrem Hauptsitz in Wien aus treibt das Unternehmen die Entwicklung autonomer Systeme und des industriellen Internets der Dinge (IIoT) voran. Mit diesen Lösungen wollen die Wiener mehr Sicherheit, Vernetzung und Nachhaltigkeit gewährleisten.

In Zukunft will das Wiener Unternehmen mit den Erlösen aus der Übernahme von TTTech Auto vor allem das Wachstum seiner anderen Sparten vorantreiben. Laut Georg Kopetz will man einen erheblichen Teil der Verkaufserlöse in die Weiterentwicklung sicherer Produkte investieren. Der Fokus liegt dabei auf wachstumsstarken Märkten wie der mobilen Maschinenindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie dem industriellen Internet der Dinge.

Unternehmen will Zusammenarbeit mit NXP noch verstärken

“Die europäische Industrie befindet sich in einem Transformationsprozess, der durch Digitalisierung und den Übergang zu mehr Autonomie und Automatisierung geprägt wird. Dabei ist Expertise im Bereich der funktionalen Sicherheit und der Funktionssicherheit entscheidend für diese Marktveränderung. Unsere langjährige Zusammenarbeit mit NXP hat sich bereits erfolgreich bewährt“, so Kopetz am Mittwoch.

Dank der Akquisition sollen NXP und TTTech Auto nun in der Lage sein, sich bei der Gestaltung der Zukunft der Software-definierten Fahrzeuge (SDVs) gemeinsam auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Die Kernunternehmen der TTTech-Gruppe sollen ihr Portfolio an autonomen und intelligenten digitalen Lösungen für verschiedene Anwendungen wie robotische Maschinen, die Transformation des Energiesektors sowie in Luft- und Raumfahrtsystemen weiterentwickeln.

NXP will nun die Sicherheitssoftware MotionWise von TTTech Auto in seiner NXP CoreRide Plattform skalieren und so den Übergang zu SDVs im Automobilsektor weiter entscheidend beschleunigen. Dieser strategische Schritt soll das weltweite Produktwachstum von TTTech Auto mit NXP weiter voranbringen. Derweil will TTTech seine bestehende Partnerschaft mit NXP weiter verstärken.

Auch wenn ein wichtiges österreichisches Unternehmen durch NXP übernommen wurde, sieht Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), der am Mittwoch ebenfalls beim Pressegespräch anwesend war, darin einen Vorteil für den heimischen Wirtschaftsstandort. Die stärkere Zusammenarbeit zwischen TTTech und NXP würde nämlich auch die Präsenz von NXP in Österreich stärken.