Turin wurde als Europäische Innovationshauptstadt 2024-25 ausgezeichnet

Turin und Braga haben im Rahmen des EU-Wettbewerbs „iCapital“ die Auszeichnung „Europäische Innovationshauptstadt 2024-25“ erhalten. Dabei geht es um Städte mit dynamischen, integrativen Innovationsökosystemen. Auch eine österreichische Stadt schaffte es auf die Siegertreppe: Linz belegte den zweiten Platz in der Kategorie „Aufstrebende innovative Stadt Europas“.

Vorreiterrolle bei innovativen Lösungen

iCapital wird seit zehn Jahren von der Europäischen Kommission veranstaltet. Gekürt werden europäische Städte, die bei der Umsetzung innovativer Lösungen für ihre Einwohner:innen führend sind. Laut EU werden die Gewinner von einer unabhängigen Expert:innen danach ausgewählt, wie erfolgreich sie Bürger:innen, akademische Einrichtungen, Unternehmen und Behörden zusammenbringen, um einen transformativen Wandel voranzutreiben.

Turin ist Europäische Innovationshauptstadt 2024-25

Die italienische Stadt Turin wurde „für ihr umfassendes Konzept für Experimente und Veränderungen“ ausgezeichnet. Laut der Europäischen Kommission nutzt Turin sein industrielles Erbe und seine Geschichte, um sich mit Initiativen zu Nachhaltigkeit, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichem Engagement zu beschäftigen. Dabei konzentriert sich Turin auf gegenwärtige und künftige städtische Herausforderungen.

Das portugiesische Braga erhielt den iCapital-Award für die Förderung innovativer Lösungen wie technologiebasierter Cluster und die Unterstützung seiner Kultur- und Kreativwirtschaft. Außerdem hat die Stadt ein starkes Innovationsökosystem aufgebaut, das auf Zusammenarbeit und Integration setzt.

1 Million Euro Preisgeld

Turin ging als Gesamtsieger hervor, erhielt den Titel „Europäische Innovationshauptstadt“ und ein Preisgeld von 1 Million Euro. Braga, Gewinner der Kategorie „Aufstrebende innovative Stadt Europas“, erhielt 500.000 Euro. Neben den Gewinnern der Hauptkategorien gab die Kommission auch die Zweit- und Drittplatzierten in jeder Kategorie bekannt:

Kategorie Europäische Innovationshauptstadt

Turin (Italien) – Sieger

Espoo (Finnland) – 2. Platz

West Midlands Combined Authority (Vereinigtes Königreich) – 3. Platz

Kategorie „Aufstrebende innovative Stadt Europas“

Braga (Portugal) – Sieger

Linz (Österreich) – 2. Platz

Oulu (Finnland) – 3. Platz

Die Zweitplatzierten in der Kategorie „Europäische Innovationshauptstadt“ erhielten jeweils 100.000 Euro. Für Linz und Oulu gab es je 50.000 Euro Preisgeld. Der Award „Europäische Innovationshauptstadt“ wird von Horizont Europa finanziert und vom Europäischen Innovationsrat (EIC) in Zusammenarbeit mit der Exekutivagentur für KMU verwaltet. Die Preise wurden von EU-Kommissarin Iliana Ivanova im Rahmen des Web Summits 2024 in Lissabon, dem größten Technologie-Event Europas, überreicht.