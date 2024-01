Twitter-Account der US-Börsenaufsicht gehackt, Chaos um Bitcoin-ETF

Die US-Börsenaufsicht SEC hat nun also doch (noch) kein grünes Licht für den Bitcoin-ETF gegeben. Der X-Account der SEC (United States Securities and Exchange Commission) wurde gehackt und eine gefälschte Nachricht mit der Zusage gepostet. Die Aufregung war naturgemäß groß.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

