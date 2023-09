viboo: Schweizer Gebäude-Dekarbonisierungs-Startup erhält 1,6 Mio. Euro

viboo, ein Schweizer Softwareunternehmen, das Gebäude energieeffizienter macht, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Millionen Schweizer Franken (rund 1,6 Millionen Euro) abgeschlossen. Das Jungunternehmen konzentriert sich darauf, smarte Thermostate energieeffizienter zu machen. Dafür hat das Startup eine Predictive-Control-as-a-Service-Plattform (PCaaS) entwickelt, die es Partnerherstellern erlaubt, das Potenzial von intelligenten Thermostaten voll auszuschöpfen.

Seed-Runde von viboo überzeichnet

Die Investoren der Seed-Runde sind der High-Tech Gründerfonds, Swisscom Ventures und Rainmaking Impact. Die Runde war laut viboo überzeichnet. Dem Unternehmen zufolge fallen 40 Prozent des Energieverbrauchs in Europa auf Gebäude. Die Heiz- und Kühlsysteme werden hier in der Regel über Raumthermostate oder Thermostatventile gesteuert. Hier würde noch viel Einsparungspotenzial bestehen, was sich viboo zunutze machen will.

Selbst intelligente Thermostate können dem Startup zufolge oft keine optimalen Entscheidungen zur Steuerung der Raumtemperatur treffen, da die zugrunde liegenden Regelungstechniken auf Heuristiken oder einfachen Feedbackprinzipien beruhen. Die Integration von Mess- und Prognosedaten und deren Kombination mit künstlicher Intelligenz sei entscheidend, um ein Gebäude wirklich energieeffizient zu machen. Genau das soll die Plattform der Schweizer Jungfirma ermöglichen.

Plattform senkt Energiebedarf in Gebäuden

Zunächst lernen die Algorithmen der Plattform das thermische Verhalten eines Gebäudes. Die Technologie von viboo soll dann die Temperaturentwicklung des Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie der Wettervorhersage und den Präferenzen der Bewohner:innen vorhersagen und anschließend den Energiebedarf in den Räumen optimieren. Dadurch lasse sich der Energieverbrauch eines Gebäudes senken.

Die Finanzierung dient nun dazu, um die Kommerzialisierung während der kommenden Heizsaison voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf Gewerbegebäuden, insbesondere in Städten und Gemeinden, liegt. viboo hat bereits mit branchenführenden Partnern wie Danfoss, ABB, Netatmo und Bouygues zusammengearbeitet, um seine Lösung vollständig zu validieren. Während der letzten Heizperiode habe man so 20-40 Prozent Energie eingespart.

Jungfirma will Markt für gewerbliche Gebäude erschließen

Felix Bünning, Gründer und CEO von viboo, zeigt sich erfreut über den Abschluss der Seed-Runde: „Wir haben in der letzten Heizperiode gezeigt, welchen Effekt unsere Technologie hat und dass wir in der Lage sind, Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette zu gewinnen. Jetzt sind wir bereit, unser Angebot zu erweitern und den Markt für gewerbliche Gebäude vollständig zu erschließen. Unsere Lösung hilft diesen Gebäuden, Energie zu sparen und bietet einen schnellen Return on Investment. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch unsere Investoren und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen das große Thema der Dekarbonisierung von Gebäuden anzugehen.“

viboo hat seine Wurzeln in der weltweit führenden Forschung an der Empa und der ETH Zürich sowie in anderen Laboren für Gebäudeautomation an der RWTH Aachen und dem Lawrence Berkeley National Lab. Das Unternehmen und seine Gründer haben mehrere Preise gewonnen, darunter ein BRIDGE-Stipendium, alle Venture Kick-Stufen, den Innobooster der Gebert Rüf Stiftung, den Swiss GreenTech Startup Battle, den Empa Innovation Award und eine ETH-Medaille.