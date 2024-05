Voodin Blade Technology: CleanTech-Startup produziert Windkraftanlage mit Holzflügel

Das deutsche Startup will die weltweit ersten Windturbinenblätter aus Holz installiert haben. Der erste Protyp wurde in Breuna, einem Ort in Mitteldeutschland, aufgebaut. Windkraftanlagen aus Holz sollen Windenergie noch grüner machen als bisher, verrät Co-Founder Jorge Castillo.

Wiederverwertbarkeit von Turbinenblättern

Die Lösung, an der Voodin Blade Technology arbeitet, hat insofern Potenzial, da der Windsektor bis 2050 mit bis zu 50 Millionen Tonnen Blattabfall rechnen muss, wie rechargenews berichten. Können die Turbinenblätter wiederverwertet werden, entstehen große Vorteile für die Umwelt. Die Rotorblätter einer Windkraftanlage bestehen normalerweise aus Glas- und Kohlefasern, die mit Epoxidharz verbunden sind – Materialien, die laut dem National Renewable Energy Laboratory nicht leicht abbaubar sind. Die Turbinenblätter (LVL-Blätter) des Energie und Elektrizitäts-Startup aus Hessen sollen sich allerdings zu 100 Prozent recyceln lassen, da sie aus Holz hergestellt werden. „Die Verwendung von Holz in der kritischsten, anspruchsvollsten und am stärksten beanspruchten Komponente von Windturbinen zeigt die Leistungsfähigkeit erneuerbarer Materialien”, heißt es vonseiten Voodin Blade Technology. Man möchte andere Branchen dazu inspirieren, den Status quo infrage zu stellen und nachhaltige Alternativen einzuführen.

Kompatibel mit sämtlichen Windparks

Für den gerade installierten Prototypen wurde eine bestehende Anlage mit 19,3 Meter langen Flügel ausgestattet. Die Blätter bestehen aus Furnierschichtholz (LVL), das auf Laminat basiert und als besonders robust und nachhaltig gilt. Das Material gilt als nachhaltiger als Glasfaser und andere synthetische Verbundwerkstoffe, die für die Herstellung von Windradflügeln verwendet werden. Es lässt sich aber angeblich nicht nur vollkommen abbauen, sondern soll noch zwei weitere Vorteile mit sich bringen: „Durch die LVL-Blätter erzeugen Windturbinen um 78 Prozent weniger CO2-Emissionen und die Produktionskosten können im Vergleich zu aktuellen Lösungen um bis zu 20% gesenkt werden“, heißt es in der Aussendung. Voodin gibt an, dass ihr Produkt weltweit mit sämtlichen Windparks kompatibel sei.

„Hunderte von Labortests, um Material zu perfektionieren“

Das CleanTech-Startup produziert die LVL-Lamellen mit automatisierten CNC-Fräsmaschinen. Mithilfe von Codes werden komplexe 3D-Formen erzeugt, die den Holzflügel letztendlich seine Gestalt verleihen. Laut dem Co-Founder Jorge Castillo kann die Voodin-Technologie für die Herstellung jeder Art von Holz verwendet werden. Eine Besonderheit stellt sicherlich dar, dass die LVL-Blätter erst vor Ort produziert werden, wodurch sich Transportkosten und Emissionen reduzieren lassen. „Wir haben in den letzten zwei Jahren Hunderte von Labortests durchgeführt, um das Material zu perfektionieren. Nach all unseren Tests sind unsere Flügel sogar noch haltbarer als die bestehenden Glasfaserflügel, da sie weniger Ermüdungserscheinungen aufweisen und nachweislich allen Arten von Witterungsbedingungen an Land sehr gut standhalten”, so Castillo. Als nächstes möchte Voodin Blade Technology noch längeres Holz für Windkraftanlagen heranziehen. Geplant ist ein Turbinenprototyp mit 60 und 80-Meter langen Windturbinenblättern.