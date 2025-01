Warum der TRUMP-Memecoin Solana auf neues Allzeithoch treibt

Der Launch des TRUMP-Memecoins am Samstag hat die Krypto-Welt aufgewirbelt. Der Fan-Token, der „viel Spaß“ für die Anhänger:innen des nächsten US-Präsidenten bringen soll, hat es in kürzester Zeit auf eine Martkkapitalisierung von fast 13 Milliarden Dollar gebracht und zählt nunmehr zu den 20 größten Kryptowährungen der Welt. Auch bei einigen der größten Krypto-Börsen wie Binance Bitget oder Bybit gibt es TRUMP bereits.

Mittlerweile bezahlen Krypto-Trader Preise von knapp 70 Dollar für den Memecoin – das ist fast eine Vervierfachung innerhalb von 24 Stunden. Insgesamt wurden zum Launch „nur“ 200 Mio. Token auf den Markt geworfen, insgesamt sind es aber eine Milliarde. Bedeutet: Die beiden Firmen, die für OFFICIAL TRUMP verantwortlich sind (die CIC Digital LLC, ein Tochterunternehmen der Trump Organization, sowie die Fight Fight Fight LLC), haben noch 80 Prozent der Token mit einem aktuellen theoretischen Marktwert von unglaublichen 52 Mrd. Dollar – Tendenz steigend.

Jedenfalls haben sich die mit Trump verbundenen Unternehmen dazu entschieden, den TRUMP-Memecoin auf der Solana-Blockchain herauszugeben. Ähnlich wie bei Ethereum (dort sind es ERC-20-Token) gibt es bei Solana nicht nur den nativen SOL-Token, sondern die so genannten SPL-Token (Solana Program Library Token). Dabei handelt es sich um das Pendant zu Ethereum’s ERC-20-Standard, es ermöglicht Entwickler:innen die schnelle und kostengünstige Erstellung und Verwaltung von digitalen Vermögenswerten auf Solana. Solana hat sich neben Ethereum zur wichtigsten Plattform für neue Token entwickelt und wurde Heimat von vor allem Memecoins, darunter etwa auch BONK oder Fartcoin.

Solana profitiert von dem TRUMP-Hype am Wochenende massiv – und zwar so massiv, dass SOL am Sonntag Vormittag ein neues Allzeithoch bei 277 Dollar erreicht hat, das entspricht einem Wachstum von 14 Prozent in 24 Stunden und 45 Prozent innerhalb von sieben Tagen. Das alte All-Time-High aus 2024 ist damit geschlagen:

Die Solana-Andreessen-Trump-Connection

Der Grund, warum Solana von dem TRUMP-Token so stark profitiert, ist relativ einfach erklärt: Denn Zu Beginn war der TRUMP-Token entweder auf der offiziellen Webseite der Herausgeber zu kaufen, oder man konnte ihn über dezentrale Exchanges bzw. DeFi-Anwendungen des Solana-Ökosystems handeln, darunter Meteora und Raydium. Dort benötigt man SOL, um TRUMP handeln zu können. Zudem braucht es natürlich SOL zur Bezahlung der Transaktionen auf der Solana-Blockchain.

Warum die Trump-Unternehmen ausgerechnet die Solana-Blockchain für ihren Memecoin ausgewählt haben, ist relativ einfach erklärt: Solana rund um CEO Anatoly Yakovenko ist ein Kind des US-Silicon Valley und anders als etwa Ethereum, Polkadot, Cardano oder Polygon doch sehr stark mit US-Investoren verbunden – so stark, dass Solana als „VC-Chain“ verschrien ist, der man die Dezentralisierung nicht so recht abnimmt.

Das in San Francisco angesiedelte Blockchain-Unternehmen Solana Labs konnte in einer neuen Finanzierungsrunde im Jahr 2022 314 Millionen Dollar einsammeln. In einem privaten Token-Sale haben mehrere Krypto-Investmentgesellschaften Geld in das Unternehmen gesteckt. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von den beiden Venture Capital-Firmen Andreessen Horowitz und Polychain Capital, beteiligt waren auch Alameda Research (=FTX), Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency und Memetic Capital.

Lead-Investor Andreessen Horowitz hat enge Verbindungen zu Trump. Die beiden Partner des VCs, Marc Andreessen und Ben Horowitz, haben Trump im Wahlkampf offen unterstützt. Andreessen soll einer der wichtigsten Strippenzieher in der kommenden US-Regierung sein und hinter den Kulissen unter anderem auch Personen für die Regierung Trumps angeworben haben.