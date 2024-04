WeAreDevelopers sammelt siebenstelliges Investment von Round2Capital ein

WeAreDevelopers sammelt frisches Kapital ein: Round2Capital macht eine siebenstellige Investition,um das Wachstum der Plattform in den Niederlanden und Großbritannien zu fördern. Globale Bekanntheit erlangte das Wiener Unternehmen durch die Ausrichtung des WeAreDevelopers World Congress, der weltweit führenden jährlichen Veranstaltung für Entwickler mit über 15.000 Teilnehmer:innen. Daneben wird auch eine Karriereplattform speziell für Developer betrieben, die nun wachsen soll.

Siebenstelliges Investment

Wie viel Geld genau geflossen ist, ist nicht bekannt, die Summe soll im siebenstelligen Bereich liegen. Das Geld kommt jedenfalls von der in Wien und London ansässigen Gesellschaft Round2 Capital, spezialisiert auf Revenue-based Financing. Das heißt, Round2Capital sichert sich mit dem Investment Umsatzbeteiligungen, aber keine Anteile am Unternehmen. Die 2017 gegründete Karriereplattform von WeAreDevelopers bietet neben verschiedenen Inhalten vor allem Jobangebote für Developer. Gelistet sind auch zahlreiche Veranstaltungen über das ganze Jahr hinweg, um das berufliche und persönliche Wachstum von Entwickler:innen zu unterstützen. Sead Ahmetović, CEO von WeAreDevelopers, über die mit dem frischen Kapital geplanten Expansion: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Round2 Capital für unsere nächste Phase der internationalen Expansion. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg und schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir das Wachstum unserer Entwickler-Community und unseren Einfluss auf die Tech-Branche insgesamt weiter verstärken können.“ Round2 Capital wird auch durch den Europäischen Investitionsfonds (EIF) unterstützt, um Technologieunternehmen in der Europäischen Union zu fördern

„Glauben an die Vision“

Stefan Nagel, Managing Partner bei Round2 Capital, zur Investition: „Wir freuen uns, WeAreDevelopers bei der Ausweitung ihrer Reichweite auf die Niederlande und Großbritannien zu unterstützen. Die Entwicklung des Unternehmens in der DACH-Region unterstreicht sein Erfolgspotenzial auf der internationalen Bühne. Wir glauben an die Vision von WeAreDevelopers, eine starke Community und ein Ökosystem im Bereich der Softwareentwicklung aufzubauen und freuen uns, Teil der nächsten Wachstumsphase zu sein.“ Der nächste WeAreDevelopers World Congress geht ab dem 19. Juli in Berlin über die Bühne.