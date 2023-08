Wie talents & company die Lehrlingsausbildung für Gen Z optimieren will

Der andauernde Fachkräftemangel in Österreich macht deutlich, wie wichtig gut etablierte Lehrlingsberufe für die langfristige Sicherung qualifizierter Arbeitskräfte in verschiedenen Branchen sind. Das österreichische Startup talents & company hat das erkannt und es sich zum Ziel gesetzt, der Lehrlingsausbildung mit dem Einsatz von Technologie und Daten ab heute einen neuen Glanz verleihen. Im Fokus steht dabei vor allem insbesondere die Generation Z, die mit neuen Ansprüchen Richtung Berufswelt wandert.

Bis 2040 ganze 400.000 weniger Abschlüsse erwartet

Die Wenigsten wird überraschen, dass die Zahl der Lehrlinge ist in den letzten 45 Jahren kontinuierlich gesunken ist. Im Jahr 1980 gab es knapp 200.000 Lehrlinge, während es heute nur noch knapp 108.000 sind. Bis 2040 wird die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen um rund 245.000 Personen abnehmen. Besonders deutlich wird der Rückgang bei den Lehrausbildungen, bei denen es 400.000 weniger Abschlüsse geben wird. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Ausbildungsbetriebe seit 2000 um 30% von rund 40.000 auf rund 27.000 gesunken, was die Situation weiter verschärft. Es wäre also keine schlechte Idee, die Lehrausbildung völlig neu zu denken.

Modernere Lösungen von Expert:innen für eine neue Generation

All das soll talents & company ändern. “Wir glauben, dass wir das erreichen, indem wir Unternehmen durch den Einsatz von Technologie und Daten dazu befähigen können die qualitativ bestmögliche Ausbildung, die es gibt, anbieten zu können. Dazu müssen wir Konzepte aufbrechen, die eine hundert Jahre alte Tradition haben, wo der Einsatz von hilfreiche Daten sicherlich mehr als überschaubar ist. Wenn man Unternehmen dazu befähig Daten anzuwenden können großartige Dinge passieren!”, fasst Mario Derntl die Vision hinter talents & company während eines Pressegesprächs zusammen. Er hat in den Jahren 2019 bis 2023 den Verein zukunft.lehre.österreich zur größten Lehrlingsinitiative des Landes gemacht. Als einflussreicher Lehrlingsexperte bringt er umfangreiche Expertise in die Diskussion über die Zukunft der dualen Ausbildung ein.

Auch Teammitglied Fabian Dopler, der an der FH OÖ unterrichtet, bringt mit seiner langjährigen Erfahrung in der Lernforschung und seiner Arbeit an Digitalisierungsprojekten in der beruflichen Weiterbildung sein Know-how bei talents & company ein. Christoph Shawa, ein Generalist mit juristischem Hintergrund, ergänzt das Team mit seinen umfassenden Kenntnissen in der Weiterbildung von Lehrlingen.

Gemeinsam mit dem Business Angel, Serial Founder und Investor Florian Gschwandtner haben sie sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen eine sinnstiftende und wertschätzende Ausbildung zu ermöglichen, damit sie persönlich wachsen und ihr volles Potenzial entfalten können. Auch Britta Schindler, Head of People & Change bei A1 Telekom Austria AG, wird ihre fundierte Expertise von über 13 Jahren in strategischer und operativer Personal- und Organisationsentwicklung einbringen. Die restlichen Teammitglieder bilden Fabian Dopler, Stefan Perner, Gundel Perschler und Bernd Stöckl.

Beim Gespräch mit ihnen wird mehrfach betont, dass Unternehmen sich zukünftig insbesondere auf die Bedürfnisse der jungen Generation Z einstellen müssen, jedoch bestehen hierbei erhebliche Unsicherheiten. „Für diese anspruchsvolle Generation Z benötigen wir wirklich die Fachkräfte und Expert:innen von morgen. Eine neue Ausrichtung in Richtung Future Campus ist notwendig. Es stellt sich seit Jahren die Frage, ob die aktuelle Ausbildung noch zeitgemäß ist. Neue Rollenmodelle sind erforderlich, um sich von hierarchischen Strukturen und klassischen Klassenraumtrainings zu lösen“, so Schindler.

Der Ausbildungscheck

“Wir nutzen datengestützte Analysen und moderne Tools, um die Lehrlingsausbildung zu optimieren und den Bedürfnissen der jungen Generation gerecht zu werden. Unsere Vision besteht darin, den Unternehmen ein Steuerungstool zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Ausbildung effektiv managen und sich an neue Herausforderungen anpassen können”, betont Derntl. Er fügt hinzu: “Wir wollen Unternehmen mit zwei Dienstleistungen unterstützen Lehrlinge zu finden, zu qualifizieren, zu befähigen, zu halten und zu Führungskräften auszubilden.”

Und wie? Eine wichtige Säule bildet der Ausbildungscheck der talents&company GmbH. Dieser besteht aus drei Schritten: Zunächst wird eine umfassende externe Analyse durchgeführt, bei der der Außenauftritt des Unternehmens hinsichtlich seiner Attraktivität für potenzielle Lehrlinge untersucht wird. Hierbei werden Aspekte wie das Image des Unternehmens, Unterschiede zwischen Unternehmens- und Ausbildungsimage, das Einzugsgebiet und die umliegenden Schulen sowie die Wirkung der Außenkanäle analysiert.

Im zweiten Schritt erfolgt eine quantitative Analyse, bei der die involvierten Stakeholder mittels Fragebogen befragt und die Kennzahlen der acht Qualitätsfelder erhoben werden. Dabei werden auch die Kosten der Ausbildung quantifiziert und der Unternehmenszyklus der Lehrlinge betrachtet.

Zum Schluss findet eine qualitative Analyse statt, bei der Gespräche mit internen Stakeholdern geführt werden, um Problemfelder anhand der zuvor erfassten Daten zu analysieren. Diese dreistufige Vorgehensweise soll eine umfassende Einsicht in die Ausbildung und somit die Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen bieten.

Steuerung der Ausbildung via Dashboard

Ein weiter Bestandteil der t&c GmbH ist die Entwicklung eines Ausbildungs-Dashboards, das Unternehmen eine datengestützte Steuerung ihrer Ausbildung ermöglicht.

Im Zentrum steht hierbei das Performance Management der Ausbildung, das ein übersichtliches Dashboard mit aktuellen Leistungsindikatoren bereitstellt. Entscheidungsträger:innen und Ausbilder:innen können so sofort auf relevante Informationen zugreifen. Es ermöglicht auch detaillierte Aufschlüsselungen und Prognosen, beispielsweise im Bereich des Recruitings. Hier können Schwachstellen identifiziert und Optimierungsmaßnahmen ergriffen werden. Es bietet außerdem ESG-Reportingmöglichkeiten für börsennotierte Unternehmen, die Bildung, Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Gerechtigkeit und Gleichheit betreffen.

Handlungsempfehlungen auf Knopfdruck bilden ein weiteres Highlight. Analysetools helfen dabei, Trends, Muster und Schwachstellen zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Verbesserung vorzuschlagen. Dank KI werden Unternehmen zielgerichtete Handlungsempfehlungen und bewährte Praktiken bereitgestellt. Das Dashboard ermöglicht auch ein kontinuierliches Lehrlingsfeedback on demand. Mithilfe eigens entwickelter Fragebögen, die in Zusammenarbeit mit Partnern erstellt wurden, wird über digitale Befragungen kontinuierlich Feedback zur Ausbildung eingeholt, um Herausforderungen frühzeitig zu erkennen.

Schließlich dient das Dashboard auch als zentrale Plattform zur Koordination der Lehrlingsausbildung. Hier können Lehrlinge, Ausbilder:innen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen miteinander kommunizieren. Die Verwaltung und Organisation sämtlicher Aspekte der Lehrlingsausbildung findet an einem Ort statt.

Der erste akademische Lehrgang für Lehrlingsausbilder:innen ab Herbst

Die talents & company Gmb plant zudem eine ganzheitliche Herangehensweise, die über rein technologische Lösungen hinausgeht. In enger Kooperation mit dem Austrian Center for Management & Innovation sowie der Hochschule Marburg wurde nämlich ein anspruchsvoller akademischer Lehrgang für Ausbilder:innen konzipiert. Dieser Lehrgang, der im kommenden Herbst in die Pilotphase startet, erstreckt sich über zwei Semester und mündet in den Abschluss als Master of Advanced Studies.

Was diesen Lehrgang besonders einzigartig machen soll, ist seine Struktur. Hier würden höchste wissenschaftliche Standards auf die praktische Expertise von Ausbildungsfachleuten treffen. Die Kombination aus akademischem Anspruch und praxisorientierter Umsetzung soll es Ausbilder:innen ermöglichen, ein fundiertes und praxisnahes Verständnis zu vermitteln.

Das Preismodell des Ausbildungschecks von talents & company richtet sich nach der Größe des jeweiligen Unternehmens. Die Preisgestaltung erfolgt auf Grundlage der Anzahl der Lehrlinge sowie der Ausbildungsstabsgröße. Das Unternehmen bietet verschiedene Preismodelle an, die je nach Umfang der Dienstleistungen gestaffelt sind. Diese Preismodelle bewegen sich im Bereich von vier- bis fünfstelligen Beträgen und werden entsprechend den individuellen Anforderungen und dem Umfang des gesamten Ausbildungschecks angepasst.

Für den Ausbildungslehrgang, der angeboten wird, beträgt der Preis 4.500 Euro.

Wünsche für die Zukunft von talents & company

„Was wir uns wünschen? Auf der einen Seite sollen Unternehmen von unseren Maßnahmen profitieren und für sich einen besseren Outcome erzielen. Das heißt: Mitarbeiter:innen erbringen eine bessere Leistung, bleiben im Unternehmen und zeigen nach außen hin größere Loyalität. Auf der anderen Seite gestaltet sich jedoch auch die Gewinnung von Lehrlingen zunehmend schwieriger. Der demografische Wandel sowie das wachsende Interesse vieler junger Menschen an einer Matura und einem Studium tragen dazu bei. Dabei birgt die Lehre ein enormes Potenzial, das allerdings richtig kommuniziert werden muss. Unser Ziel ist es daher, eine Plattform zu etablieren, auf der potenzielle Lehrlinge, also auch Schüler:innen, die Möglichkeit haben, nach Unternehmen zu suchen, die von talents & company zertifiziert wurden und bei denen sie sich dann sicher sein können, dass sie in guten Händen sind“, so Florian Gschwandtner.