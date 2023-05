Immo-Krise: Wien hat jetzt die am stärksten fallenden Betongold-Preise

2022 kletterten sie auf einen Höchststand, doch 2023 schlägt die Kehrtwende zu: Die Immobilienpreise in vielen europäischen Hauptstädten sind im Sinkflug, und das besonders an der Donau. Denn wie Bloomberg in seinem „City Tracker“ ermittelt hat, sind in Wien zweistellige Rückgange gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr gemessen worden, was „sogar das schwer angeschlagene Stockholm übertraf“, heißt es in einer aktuellen Bloomberg-City-Tracker-Analyse.

„Wien hat sich zum schwächsten Wohnimmobilienmarkt unter den großen europäischen Hauptstädten entwickelt“, so die führende Plattform für Wirtschaftsinformationen. „In den jüngsten Monatszahlen verzeichnete die österreichische Hauptstadt einen Einbruch von 12,2% beim Quadratmeterpreis gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr. In Stockholm gingen die Preise um 6,4% zurück“, heißt es seitens Bloomberg. Unter den neun derzeit beobachteten Städten würden derzeit nur Madrid, Mailand und Zürich Zuwächse vorweisen können.