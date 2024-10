xtype: US-Startup mit österreichischen Co-Foundern erhält 21 Millionen Dollar

xtype, ein in den USA ansässiges Jungunternehmen, das unter anderem österreichische Co-Founder hat und Software für die Verwaltung mehrerer Instanzen auf der Plattform ServiceNow bietet, hat in einer Series A-Finanzierungsrunde 21 Millionen US-Dollar erhalten. Die 2020 gegründete Jungfirma will die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen ihre ServiceNow-Umgebungen verwalten. ServiceNow ist eine Cloud Computing Plattform, mit der Unternehmen manuelle Arbeitsweisen durch digitale ersetzen können.

xtype verspricht größtmöglichen Nutzen aus ServiceNow

Angeführt hat die Finanzierungsrunde Norwest Venture Partners. Ebenfalls beteiligt sind ServiceNow Ventures und bestehende Investoren wie Columbia Capital und Inner Loop Capital. Mit dieser neuen Kapitalzufuhr will xtype seine Plattform skalieren. Sie verspricht Unternehmen unübertroffene Echtzeit-Transparenz, Governance und Automatisierung für ihre ServiceNow-Instanzen. Die Finanzierung soll auch den Ausbau der weltweiten Präsenz von xtype vorantreiben. Die Founder und auch das Team von xtype stammen unter anderem aus Österreich. Die Mitgründer Peter Szulman und Tobias Stanzel waren in Wien unter anderem bei Broadcom aktiv. CEO Ron Gidron stammt dagegen aus Israel.

‍“Wir freuen uns sehr, dass wir so geschätzte Partner aus dem Technologie- und Risikokapitalsektor gewinnen konnten. Ihr Glaube an unsere Vision bestätigt unseren Ansatz und beschleunigt unsere Mission, die Verwaltung mehrerer Instanzen für die Plattform ServiceNow neu zu definieren“, so Ron Gidron. „Diese Finanzierung bestätigt unsere Vision, dass die Verwaltung mehrerer Instanzen der Schlüssel ist, um Kunden zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus der ServiceNow Plattform zu ziehen.“

Fortune 500-Unternehmen nutzen Lösung des Startups

‍Die zunehmende Komplexität der Verwaltung mehrerer Instanzen ist für KMU zu einer entscheidenden Herausforderung geworden. Bei der Skalierung von Organisationen wird die Verwaltung von Versionskontrolle, Update-Sets und Synchronisierung zwischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen arbeitsintensiv und fehleranfällig. Die xtype-Plattform soll dieses Problem lösen, indem sie einen umfassenden Einblick in die Unterschiede zwischen den Instanzen, eine automatische Synchronisierung und Governance-Tools bietet.

„Als herausragendes Tool auf der Plattform ServiceNow liefert xtype sofortigen ROI durch verbesserte Governance, erhöhte Teamkapazität und Release-Geschwindigkeit, verbesserte Qualität und Reduzierung des Rückstands. Diese Stärken haben eine wachsende Zahl von Fortune-500-Unternehmen dazu bewogen, xtype zu nutzen“, sagt Dave Zilberman, General Partner bei Norwest Venture Partners. „Aber es ist nicht nur das Produkt, das außergewöhnlich ist. Das erfahrene Team von xtype hat eine klare Vision, um sich in einem großen und schnell wachsenden Markt zu behaupten.“