XXOO Pets Family: Startup verpasst Haustiermöbeln extravagante Designs

Das Startup XXOO Pets Family will die Produktpalette für Heimtierbedarf aufmischen. Bunte und ausgefallene Designs sollen der Haustier-Community eine Alternative bieten und im Idealfall die Persönlichkeit von Katze oder Hund widerspiegeln. Geschäftsführerin Anna Song erläutert dem Startup Interviewer ihre Faszination für Kratzbaum, Tierspielzeug und Co.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Anna Song: Wir stellen Haustierprodukte mit kreativem und innovativem Design her, die die Persönlichkeit des Haustiers zum Strahlen bringen. Jeder Produkttyp wird in verschiedenen Stilen und Farben angeboten, und Haustierbesitzer können den auswählen, der ihrer Meinung nach die Persönlichkeit ihres Haustiers am besten zum Ausdruck bringt. Alle Produkte werden aus veganen Materialien hergestellt.

Wer ist im Gründungsteam?

Ich arbeite mit mehreren erfahrenen Produzenten und Designern zusammen, die mich bei der Produktfertigung und der Designentwicklung unterstützen. Diese sind auch Partner von namhaften Tierbedarfskonzernen. Für die Logistik und Lagerhaltung arbeite ich mit einem 3PL-Partner zusammen, der für die gesamte Produktlagerung zuständig ist. Bei den finanziellen Aufgaben erhalte ich Unterstützung von einem erfahrenen CFO.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Ich war viele Jahre lang Hundebesitzerin und bin jetzt Katzenbesitzerin. Auch meine Freundeskreise und Nachbarschaften haben Haustiere. Wir reden oft über unsere Haustiere und sind uns alle einig, dass jedes Haustier anders ist und eine eigene Persönlichkeit hat.

Ich habe bemerkt, dass es bei uns Menschen viele schöne Bekleidungsstücke, Schmuck und andere designorientierte Produkte gibt, die wir kaufen, um unseren Status und unsere Einzigartigkeit zu präsentieren. Aber jedes Mal, wenn ich etwas für mein Haustier suche, finde ich nichts Besonderes. Die Produkte haben kaum Design und sehen in den meisten Geschäften fast überall gleich aus, ohne sich von denen vor zehn Jahren zu unterscheiden. Da kam mir die Idee, Haustierprodukte mit kreativem und innovativem Design anzubieten – für Haustierbesitzer, die ebenfalls glauben, dass ihre Haustiere eine Persönlichkeit haben und diese zum Ausdruck bringen möchten.

Ich weiß, dass jeder Haustierbesitzer unterschiedliche Geschmäcker hat und am besten weiß, welche Farbe oder welcher Style am besten zu seinem Haustier passt. Daher bieten wir jeden Produkttyp in verschiedenen Styles und Farben an, damit jeder das Passende für sein Haustier finden kann.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Alle unsere Produkte haben ein außergewöhnliches Design, das von den schönen Dingen unseres Lebens inspiriert wurde, wie zum Beispiel: Sternenhimmel, Blumen, Bäume und vieles mehr. Die Farben sind meist verspielt, was auch von den Haustieren wahrgenommen werden kann. Alle Produkte werden aus veganen Materialien hergestellt.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Im Marketingbereich verwenden wir hauptsächlich Canva und ChatGPT.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Haustierbesitzer, die Wert auf Design, Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit legen. Sie sind offen für neue Trends und möchten ihren Haustieren das Beste bieten. Sie glauben, wie wir, dass ihre Haustiere eine Persönlichkeit haben und diese durch ihren Style präsentieren möchten.

Wir erreichen unsere Zielgruppe über Social-Media-Plattformen, sowohl organisch als auch durch Werbung. Zusätzlich sind wir auf Google sichtbar, da viele designorientierte Haustierbesitzer bereit sind, außergewöhnliche Haustierprodukte zu kaufen. Außerdem arbeiten wir mit Tierschutzorganisationen, Tierschutzversicherungen und Tierarztpraxen zusammen, um gegenseitige Unterstützung und Empfehlungen zu fördern.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Während der Testphase habe ich bei XXOO Pets Family die Testprodukte bewusst in kleiner Menge hergestellt und mit eigenem Kapital finanziert. Jetzt habe ich ein finanzielles Angebot von der Sparkasse erhalten und werde mit dieser finanziellen Unterstützung in XXOO Pets Family investieren, um das Geschäft richtig zu starten.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

XXOO Pets Family hat ein D2C-Geschäftsmodell, bei dem der Umsatz hauptsächlich online generiert wird. Im Laufe der Zeit werden wir unsere Produkte jedoch auch in stationären Geschäften anbieten.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Hast du spezifische Ziele für die Zukunft?

Das nächste Ziel ist, unser Sortiment auf andere bekannte Plattformen auszuweiten und auch Kooperationen mit stationären Tiershops abzuschließen. Weiterhin verfolgen wir nachhaltige Ziele, indem wir alle Verpackungen CO2-neutral gestalten und die Anzahl der Bäume, die von unseren Kunden gepflanzt werden, monatlich um 10 Prozent erhöhen.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Starte klein, träume groß! Jedes namhafte Unternehmen hat einmal klein angefangen und sich Schritt für Schritt verbessert. Man muss geduldig bleiben und hart daran arbeiten. Viele Dinge ausprobieren, aus Fehlern lernen, schnell Veränderungen vornehmen und niemals aufgeben.

Auch ich habe bis jetzt viele Fehler gemacht, und jeder Fehler hat mir neues Wissen gebracht. Ich lerne täglich neue Kompetenzen und setze das, was ich gelernt habe, sofort in meinem Unternehmen um und teste es. Das Wichtigste für mich persönlich ist, immer an sich selbst zu glauben und niemals aufzugeben.

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.