Zeppelin Hotel Tech AG startet mit 15 Mio. Euro Bewertung an der Wiener Börse

Neuzugang aus Südtirol in Wien: Die Zeppelin Hotel Tech AG aus Meran hat am 11. Dezember 2025 ihr Listing an der Wiener Börse vollzogen. Das Unternehmen bezeichnet den Schritt als strategische Maßnahme zur Steigerung der Marktpräsenz und Beschleunigung der internationalen Expansion. Die Börsenbewertung liegt im „direct market“ der Wiener börse bei 15 Millionen Euro.

Die Zeppelin Hotel Tech AG ist Teil der ReGuest AG, die seit Dezember 2024 ebenfalls an der Wiener Börse notiert und aktuell auf eine Marktkapitalisierung von 134 Millionen Euro kommt. Beide Unternehmen befinden sich im Eigentum von Michael Mitterhofer, Denis Pellegrini und Stefan Plattner.

Vom Dienstleister zum SaaS-Anbieter

Das 1999 als Online-Marketing-Agentur für die Hotellerie gegründete Unternehmen durchlief in den vergangenen Jahren eine Transformation vom projektbasierten Dienstleister zum Software-as-a-Service-Anbieter. Die 26-jährige Branchenerfahrung bildet nach eigenen Angaben die Grundlage für die Produktentwicklung.

Das Kernprodukt ist heute eine KI-gestützte Marketing-Plattform für Hotels, die Funktionen von der automatisierten Website-Erstellung über Content-Management bis zu Online-Marketing-Kampagnen und Suchmaschinenoptimierung integriert. Für die Zukunft plant das Unternehmen den Ausbau zu einer weitgehend autonomen Plattform. KI-Agenten sollen dabei Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen, analysieren und darauf basierend eigenständig Marketingaktionen durchführen.

Die Zielgruppe soll neben Hotels auch Marketingagenturen umfassen, die die Technologie zur Effizienzsteigerung ihrer eigenen Dienstleistungen nutzen können.

Surfen auf der KI-Welle

„Das neue Business Model garantiert Skalierbarkeit und öffnet die Tür zur Internationalisierung. Investoren profitieren davon, dass die Zeppelin Hotel Tech AG ein branchenkundiges Unternehmen ist, das Produkte aus realen Bedürfnissen und langer Erfahrung heraus entwickelt“, so Christian Schölnhammer, CEO der Zeppelin Hotel Tech AG. „Die KI-Revolution ist in vollem Gange und wir nutzen sie, um aus Erfahrungswerten Hoteltechnologie zu entwickeln, die nie Dagewesenes ermöglicht: professionelles Hotelmarketing für mehr Verkauf, einfach, effizient und für alle.“

Zur ReGuest AG gehören neben der Zeppelin Hotel Tech AG weitere Unternehmen aus dem Hospitality-Technologiebereich: