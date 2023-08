Zirp: Neue Investoren für Wiener Insekten-Food-Startup, 1 Prozent der Anteile noch verfügbar

Frisches Geld für die Insekten: Zirp, ein Wiener Startup, das Lebensmittel auf Basis von Insektenprotein in Zentral-Europa vermarktet, sucht derzeit nach einem Investor. Seit der Gründung konnte Zirp laut eigener Aussage bereits über eine halbe Million Euro an Kapital einsammeln. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe man außerdem bereits zwei Business Angels an Bord holen können und damit 75.000 Euro einsammeln können. Das Ziel ist damit aber noch nicht erreicht: Für die aktuelle Finanzierungsrunde ist noch 1 % der Unternehmensanteile verfügbar.

Insekten mit Vorteilen

Neben dem strategischen Partner Biogena konnten im ersten Halbjahr 2023 bereits der langjährige Steuerberater von Zirp sowie Peter Lehner als weitere Investoren für diese Runde gewonnen werden, heißt es in einer Pressemeldung des Startups. Mit dem Ziel, ihre Vorreiterrolle in Europa weiter auszubauen, lädt Zirp nun interessierte Investor:innen ein, gemeinsam „die Transformation der zukunftsfähigen europäischen Proteinversorgung“ voranzutreiben. Insekten seien „äußerst ressourcenschonend“, benötigen wenig Platz und Wasser und erzeugen im Vergleich zur konventionellen Viehzucht deutlich weniger Treibhausgase.

Zirp: Markt im Wachstum

Die Nachfrage nach Insektenproteinen am europäischen Markt wachse zudem „seit Jahren kontinuierlich“. Tatsächlich schafft auch die EU bereits Rahmenbedingungen: Mit den europäischen Zielen in der Klimapolitik und Kreislaufwirtschaft sowie den laufenden Novel-Food-Zulassungen für verschiedene Insekten-Lebensmittel-Rohstoffe wird dieser aufstrebende Markt zusätzlich an Dynamik, ist man bei Zirp überzeugt. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde strebt das Startup den Ausbau der Vertriebskanäle, die Erweiterung der Reichweite und die Erschließung neuer Märkte an.

„Wir glauben fest daran, dass die Zukunft der Ernährung in nachhaltigen und ressourcenschonenden Quellen liegt. Insekten bieten hier eine faszinierende Möglichkeit, eine gesunde und umweltfreundliche Ernährung für die wachsende Weltbevölkerung zu gewährleisten“, sagt Christoph Thomann, CEO und Gründer von Zirp. In den letzten Jahren konnte das Startup erste Erfolge im B2B- und B2C-Bereich feiern, etwa eine bundesweite Listung des „Zuper Burgers“ bei Billa und Billa Plus Zirp vertreibt seine Palette an Lebensmitteln wie Burgerpatties, Energieriegeln und proteinreichen Snacks sowie Insektenmehle zudem auch über einen eigenen E-Commerce-Store.