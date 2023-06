Zoox testet Robotaxis auf öffentlichen Straßen in Las Vegas

Das Amazon-Tochterunternehmen Zoox hat im vergangenen Februar zum ersten Mal ein vollautonomes Robotaxi in Kalifornien auf die Straßen gebracht (wir berichteten). Nun sind die elektrischen Fahrzeuge auch auf öffentlichen Straßen in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada unterwegs, berichtet TechCrunch. Nach Angaben von Zoox ist dies das erste Mal, dass ein autonomes Fahrzeug, das ohne Pedale oder Lenkrad gebaut wurde, auf öffentlichen Straßen in Nevada unterwegs ist.

Robotaxi dient Zoox-Mitarbeiter:innen

Zoox beginnt mit einer kleinen Schleife von einer Meile um das Viertel, in dem sich seine Anlagen im Südwesten von Las Vegas befinden. In den kommenden Monaten soll sich der Bewegungsrahmen der Robotaxis noch erweitern. Auf der ersten Strecke wird das Fahrzeug mehrere ungeschützte Abbiegemanöver und Stopps in mehreren Richtungen absolvieren. Außerdem soll es seine Fähigkeit testen, sich auf Straßen mit Radfahrer:innen, Fußgänger:innen und anderen Autos zu bewegen.

Das Robotaxi kann vier Personen gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von bis zu rund 50 Stundenkilometern transportieren. Es wird den Zoox-Mitarbeiter:innen während der Arbeitszeiten zur Verfügung stehen. Zoox machte keine Angaben darüber, wie viele Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden oder zu welchen Zeiten der erste Robotaxi-Service angeboten wird. Die Tests sollen laut der Amazon-Tochter jedoch mehrere Fahrzeuge umfassen.

Lockere Regulierung in Nevada

Im Jahr 2020 eröffnete Zoox ein Büro und ein Depot in Las Vegas, um seine Testflotte zu unterstützen. Jetzt erweitert das Unternehmen diesen Betrieb um etwa 17.000 Quadratmeter Lager- und Bürofläche in der Region. Die Belegschaft des Unternehmens, die sich auf mehrere Standorte in Kalifornien, Nevada und Washington verteilt, ist seit Anfang des Jahres von 1.900 auf 2.200 Mitarbeiter:innen angewachsen.

Nevada ist ein viel einfacherer Staat für die Erprobung von autonomen Fahrzeugen als Kalifornien, wo es ein strenges Genehmigungsverfahren gibt. In Nevada dürfen alle Automatisierungsstufen auf öffentlichen Straßen betrieben werden, und die Straßenverkehrsbehörde prüft oder zertifiziert die Fahrzeuge nicht. Zoox hat nach eigenen Angaben von der Behörde Nevadas die Genehmigung für den autonomen Betrieb erhalten. Nach dem Gesetz von Nevada müssen Firmen, die Fahrzeuge in diesem Bundesstaat entwickeln und testen wollen, selbst zertifizieren, dass die Fahrzeuge die „minimale Risikobedingung“ von Nevada erfüllen, um im Falle einer Fehlfunktion des Systems anhalten zu können.