„100-in-5“: Polestar und StoreDot präsentieren neue Extreme Fast Charging-Technologie

Polestar hat kürzlich beim ersten Polestar Day in Los Angeles Ideen und Neuheiten präsentiert, die einen Ausblick auf die kommenden Entwicklungen in der Elektromobilität gewähren könnten. Für die breite Masse interessant war dabei vor allem eine neue Kooperation zur Schnellladetechnologie. 100 Meilen Fahrtstrecke sollen mit nur fünf Minuten an der E-Tanksäule möglich werden.

Polestar arbeitet dafür mit StoreDot zusammen, einem Entwickler von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Die beiden Unternehmen tüfteln gemeinsam an einer Extreme Fast Charging-Lösung und planen diese 2024 im Polestar 5, einem zukünftigen E-Auto-Modell von Polestar, in vollem Umfang zu demonstrieren.

XFC Pouch Cell Charging-Technologie

Beim Polestar Day in Los Angeles, der am vergangenen Donnerstag stattfand, wurde StoreDots „XFC Pouch Cell Charging“-Technologie zusammen mit dem Prototyp eines Polestar Batteriemoduls, das die XFC-Technologie integriert hatte, präsentiert. Die gemeinsame sogenannte „100-in-5“-Technologie soll das Aufladen von 100 Meilen (160 km) Reichweite in nur fünf Minuten ermöglichen und nahtlos in bestehende Batteriepacks eingebaut werden können, ohne dass grundlegende Designänderungen erforderlich wären.

Präsentation 2024

Im Rahmen des kontinuierlichen Entwicklungsprojekts haben die beteiligten Unternehmen ehrgeizige Pläne: Sie beabsichtigen, die XFC-Technologie von StoreDot bis 2024 in einem „voll funktionsfähigen Prototyp“ des E-Autos Polestar 5 vorzuführen.

Thomas Ingenlath, CEO von Polestar, sagt über die Zusammenarbeit: „StoreDot macht enorme Fortschritte in der Entwicklung seiner Extreme-Fast-Charging-Technologie und wir sind ein stolzer Investor und Partner in ihrer Entwicklung. StoreDots bahnbrechende Batterien für extrem schnelles Laden können in Kombination mit unserem kommenden Top-Elektroantrieb das Nutzungserlebnis für Besitzerinnen und Besitzer von Elektrofahrzeugen revolutionieren, da die Fahrzeuge innerhalb von Minuten aufgeladen werden können.“

Auch Dr. Doron Myersdorf, CEO von StoreDot, äußert sich mit den Worten: „Polestar ist einer unserer wichtigsten Investoren und Kooperationspartner bei der Entwicklung unserer XFC-Technologie. Nächstes Jahr werden wir zeigen, wie ein von Polestar entwickeltes Batteriemodul mit dieser revolutionären Technologie geladen werden kann. Die Angst vor dem Aufladen wird bald der Vergangenheit angehören.“

Polestar Day 2023

Darüber hinaus wurden während des Events noch drei weitere Ankündigungen gemacht: Polestar startet ein Pilotprojekt, das die Einführung einer Virtual Power Plant zur Entwicklung der Vehicle-to-Grid-Technologie mit dem Polestar 3 beinhaltet. Hierdurch soll die bidirektionale Energieübertragung vorangetrieben werden, um Fahrzeuge als Teil des Energiemanagements einzusetzen. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass 2025 die Herstellung des Polestar 4 in Südkorea starten soll. Und: Mobileye und Luminar haben eine Zusammenarbeit angekündigt, um die LiDAR-Technologie in den Polestar 4 zu integrieren. Dieser Schritt soll die Basis autonomes Fahren in den kommenden Modellen von Polestar ermöglichen.