AI Act: 7 Elemente sollen entscheiden, was KI ist und was nicht

Neben dem Leitfaden für verbotene AI-Anwendungen hat die EU-Kommission nun auch einen Leitfaden herausgebracht, der Unternehmen dabei helfen soll, einschätzen zu können, ob sie mit ihren KI-System unter den AI Act fallen oder nicht. Grundlegend dabei ist die Definition, welche Software überhaupt als AI-System gilt.

„Das KI-Gesetz gilt nicht für alle Systeme, sondern nur für solche Systeme, die die Definition eines „KI-Systems“ im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 des KI-Gesetzes erfüllen. Die Definition von

eines KI-Systems ist daher der Schlüssel zum Verständnis des Anwendungsbereichs des KI-Gesetzes“, heißt es dazu.

Also, bereitmachen: Bist du KI, oder bist du es nicht?

7 Punkte, die AI von Nicht-AI unterscheiden

Der Leitfaden listet 7 Punkte, die letztendlich darüber entscheiden, ob es sich um ein zu regulierendes KI-System handelt oder nicht. Prinzipiell sei von Fall zu Fall zu entscheiden, ob es ein AI-System ist oder nicht, es gebe „keine automatische Bestimmung oder erschöpfende Liste von Systemen, die entweder unter die Definition fallen würden oder nicht“.

Außerdem, so heißt es müssen nicht alle 7 Punkte erfüllt sein. Es gebe eine „Bau-Phase“ und eine „Nutzungsphase“ des Systems. „Die sieben in dieser Definition aufgeführten Elemente

müssen nicht durchgehend in beiden Phasen des Lebenszyklus vorhanden sein“, heißt es weiter.

Was sind also die 7 Elemente?

1. Maschinenbasiertes System

Bezieht sich auf Hardware- und Software-Komponenten

Umfasst physische Elemente wie Prozessoren, Speicher, Netzwerkkomponenten und Ein-/Ausgabeschnittstellen

Schließt Software wie Computercode, Anweisungen, Programme und Betriebssysteme ein

Beinhaltet auch fortschrittliche Quantencomputing-Systeme und biologische/organische Systeme, solange sie Rechenkapazität bieten

2. Autonomie

System muss mit einem gewissen Grad an Unabhängigkeit von menschlichem Eingreifen arbeiten können

Steht in enger Verbindung mit der Inferenzfähigkeit des Systems

Schließt Systeme aus, die ausschließlich mit vollständiger manueller Steuerung arbeiten

Menschliche Beteiligung kann direkt (manuelle Kontrollen) oder indirekt (automatisierte systembasierte Kontrollen) erfolgen

3. Anpassungsfähigkeit

Bezieht sich auf selbstlernende Fähigkeiten, die das Systemverhalten während der Nutzung verändern können

Ist eine optionale Eigenschaft – ein System muss nicht zwingend adaptiv sein, um als KI-System zu gelten

Kann zu unterschiedlichen Ergebnissen für gleiche Eingaben führen

4. Zielsetzung

Systeme arbeiten nach expliziten oder impliziten Zielen

Explizite Ziele sind klar definierte, direkt im System codierte Ziele

Implizite Ziele können sich aus Trainingsdaten oder Systeminteraktionen ergeben

Ziele können sich vom beabsichtigten Verwendungszweck unterscheiden

5. Inferenz

Zentrale, unverzichtbare Eigenschaft, die KI-Systeme von anderen Systemen unterscheidet

Umfasst zwei Hauptaspekte: Prozess der Ausgabengenerierung während der Nutzungsphase Fähigkeit, Modelle oder Algorithmen aus Eingaben/Daten abzuleiten

Verwendet verschiedene KI-Techniken wie maschinelles Lernen und wissensbasierte Ansätze

6. Art der Ausgaben

Generiert vier Hauptkategorien von Ausgaben: Vorhersagen: Schätzungen über unbekannte Werte Inhalte: Generierung neuen Materials (Text, Bilder, Videos, Musik) Empfehlungen: Vorschläge für spezifische Aktionen oder Dienste Entscheidungen: Automatisierte Schlussfolgerungen ohne menschliches Eingreifen



7. Umgebungsinteraktion