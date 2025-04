AI Literacy Landscape 2025: Ein Wegweiser für KI-Weiterbildung

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags und wird die Arbeitswelt nachhaltig verändern. Um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, benötigen Fachkräfte, Unternehmen und Bildungseinrichtungen fundierte KI-Kompetenzen. Hier setzt die AI Literacy Landscape 2025 an: Sie bietet eine systematische Übersicht über Organisationen, Bildungsanbieter:innen, Hochschulen und Universitäten, die Weiterbildungen im Bereich KI anbieten – egal ob öffentlich oder privat.

Angebote sichtbar machen

Die AI Literacy Landscape soll mehr sein als eine simple Auflistung von Kursen. Sie dient als Orientierungshilfe in einem noch fragmentierten Markt und zeigt auf, welche Angebote es aktuell gibt, für wen sie geeignet sind und welche Formate zur Verfügung stehen. „Uns war es besonders wichtig, eine erste Kategorisierung und Strukturierung vorzunehmen, um Orientierung zu geben und sichtbarer zu machen, wer aktuell welche Angebote schafft“, so die Verantwortlichen von AI Austria.

Die Plattform versteht sich als dynamisches Verzeichnis, das kontinuierlich erweitert wird. Hochschulen, Universitäten sowie andere Bildungseinrichtungen sind eingeladen, ihre Programme und Initiativen einzureichen.

Fokus auf strukturierte KI-Weiterbildung

Die AI Literacy Landscape richtet sich vor allem an Berufstätige und Unternehmen, die KI in ihren Arbeitsalltag integrieren, sowie an Lehrende und Hochschulmitarbeitende, die entsprechende Bildungsangebote entwickeln.

Erfasst wurden strukturierte Weiterbildungsformate zur Stärkung der KI-Kompetenz – von Webinaren bis zu Zertifizierungslehrgängen, während kostenfreie Social-Media- und Videoportal-Inhalte ausgeschlossen blieben. Für die Aufnahme in die AI Literacy Landscape muss Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt des Angebots stehen, von qualifizierten Expert:innen vermittelt werden und ein klares Lernziel aufweisen.

Erste Erkenntnisse aus der Erhebung

Die erste Ausgabe der AI Literacy Landscape umfasst 334 Kurse und Weiterbildungsangebote. Die Analyse zeigt interessante Trends:

62,5 % der Angebote behandeln praxisnahe Themen wie KI-Tools, Prompt Engineering und Programmierung.

52,7 % richten sich gezielt an Fachkräfte aus bestimmten Bereichen.

60,7 % der Angebote sind unter 760 Euro verfügbar, was sie auch für kleinere Unternehmen und Einzelpersonen interessant machen könnte.

Nur 21,3 % der Formate werden ausschließlich in Präsenz angeboten, die meisten sind online oder hybrid.

Die Auswertung zeigt außerdem ein rasant wachsendes Interesse an KI-Schulungen, sowohl bei Unternehmen als auch Einzelpersonen. Bildungsträger reagieren zunehmend auf den Bedarf und bieten spezialisierte Programme an. Der Markt bleibt jedoch fragmentiert, da viele Angebote – besonders aus dem offenen Web – noch nicht erfasst wurden.

Besonders im Bereich der Lehrer:innenfortbildung besteht laut AI Austria ein hoher Bedarf, da viele Lehrkräfte noch nicht ausreichend unterstützt werden, obwohl Schüler:innen KI bereits intuitiv nutzen.

Verlässliche Orientierungshilfe

Die AI Literacy Landscape wird künftig jährlich erscheinen und soll die Entwicklungen im Bereich der KI-Kompetenzbildung abbilden. Für 2025 ist bereits eine zweite Ausgabe geplant, um neue oder bisher nicht erfasste Anbieter aufzunehmen. Ziel ist es, eine verlässliche Orientierungshilfe zu bieten und den Diskurs über KI-Kompetenz und Bildung zu stärken.

Das Ziel der Initiator:innen rund um Chairperson Clemens Wasner (enliteAI) ist klar: „Diese Landscape soll eine verlässliche Orientierungshilfe im Dschungel der KI-Weiterbildung bieten – und gleichzeitig den öffentlichen Diskurs über KI-Kompetenz und Bildung stärken. Denn nur wer versteht, kann gestalten.“