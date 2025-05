Was für eine Woche in der KI-Branche: Google, Microsoft, OpenAI und Anthropic haben ein wahres Gewitter von Ankündigungen rund um ihre AI-Produkte und -Pläne auf die Welt losgelassen, die ernsthaft die Frage aufwerfen: Wie wird das Web künftig überhaupt funktionieren? Die AI Talk-Hosts Jakob Steinschaden von Trending Topics und Clemens Wasner, KI-Unternehmer bei EnliteAI und Chairman von AI Austria, widmen sich in dieser Folge diesen Themen:

Google AI Mode und Auswirkungen

Claude 4 von Anthropic und seine Schattenseiten

OpenAI kauft io – und baut jetzt Hardware

Tool der Woche: LLM SEO Monitor

Startup der Woche: Otterly.AI

