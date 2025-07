AI Talk #32: Copyright | Meta’s KI-Probleme | Schweizer DeepTech | Cluely

Mark Zuckerberg kann nicht damit aufhören, Geld im AI-Wettrennen auszugeben. Jetzt will er satte 29 Milliarden Dollar zusätzlich aufnehmen, um noch mehr KI-Rechenzentren zu bauen. Was steckt da eigentlich dahinter, und wie geht es eigentlich Llama 4 Behemoth so?

Die Podcast-Hosts Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics und newsrooms.ai, und Clemens Wasner, KI-Unternehmer bei EnliteAI und Chairman von AI Austria, widmen sich in dieser Folge außerdem:

Copyright-Klagen gehen zugunsten von Meta und Anthropic aus

Fair Use gegen Urheberrecht

Dänemark gegen Deepfakes

Mark Zuckerberg und seine Meta-AI-Probleme

Buch der Woche: „Empires of AI“

Tool der Woche: Cluely

Startup der Woche: chatlyn



