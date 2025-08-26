AI Talk 40: Open Source, oder warum AI-Riesen LLMs herschenken

Endlich wieder Zeit für einen Hintergrund-Deep-Dive nach all der Aufregung um GPT-5 und Co: Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) widmen sich heute der großen Frage: Warum schenken Meta, OpenAI, Google und Co. teure AI-Modelle einfach so her? Der Fahrplan der Sendung:

Apple’s KI-Strategie

Drittanbieter-Modelle: OpenAI, Anthropic, Google im Rennen

Anpassung für Apple-Server und eigene M-Chips

LLM-Siri für Frühjahr 2025 geplant

Tiefe Integration vs. oberflächliche Verknüpfung

Meta’s Reorganisation

Super-Intelligence-Lab mit vier Units

Partnerschaft mit Midjourney für Bildgenerierung

Parallelen zu Microsoft Research

Mysteriöses „Nano Banana“ Modell

Neue Benchmark-Spitze in der Bildgenerierung

Verbesserte Prompt-Genauigkeit

Spekulationen über Hersteller (Google, OpenAI, andere)

Deep-Dive: Open Source Strategien bei LLMs

Grundlagen & Definitionen

Open Source vs. Open Weights erklärt

Code, Trainingsdaten und Gewichte

Lizenz-Unterschiede (Apache 2.0, Meta-Lizenz, etc.)

Nutzungsbeschränkungen und Marketing-Verpflichtungen

Strategische Gründe für Open Source

Developer-Ökosystem aufbauen („Developers, developers, developers“)

(„Developers, developers, developers“) Kostensenkung durch Community-Beiträge

Vendor Lock-in vermeiden

Geopolitische Faktoren (China vs. USA)

(China vs. USA) Vertrauensbildung und PR-Effekte

Freemium-Modell im neuen Gewand

Erfolg und Misserfolg von Open Source

Meta’s gemischte Bilanz mit Llama

Performance muss stimmen („Paradox of Privacy“)

Vergleich mit klassischer Software-Entwicklung

🎯 Fazit & Ausblick

Open Source als moderne Freemium-Strategie

Kommende Modell-Releases von GROK und Anthropic

Verabschiedung