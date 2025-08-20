Podcast

AI Talk Exit Edition: Clemens Wasner’s Detekt von Cyclomedia übernommen

Achtung, das ist eine Spezialausgabe des AI Talk aus aktuellem Anlass, denn es ist was Großes in Österreich passiert, das einen eurer Lieblings-Podcast-Hosts betrifft. Denn Clemens Wasner hat heute in seiner Rolle als CEO von EnliteAI eine ganz große Meldung für euch parat, um die es heute im Detail gehen soll.

Jakob Steinschaden von Trending Topics schlüpft in seine ihm angestammte Rolle als Fragensteller und will alles über den Exit des KI-Software-Startups Detekt aus dem Hause enliteAI an die niederländische Cyclomedia wissen. Los geht’s!

