Aira verspricht mit Ökostromtarifen bis zu 2.170 Euro Einsparungen pro Jahr

Das schwedische Clean-Energy-Tech-Jungunternehmen Aira bringt gemeinsam mit Octopus Energy aus Deutschland den nach eigenen Angaben ersten integrierten Wärmepumpentarif in Europa auf den Markt, der Haushalten maximale Einsparungen ermöglicht. Konkret führt die Jungfirma zwei neue Tarife für saubere Energie ein – „Aira Zero“ und „Aira Solar Export“. Kund:innen mit einer Aira Wärmepumpe sollen mit Zero im Vergleich zu einer Gasheizung jedes Jahr bis zu 800 Euro an Energiekosten sparen. Wenn Kund:innen zusätzlich über eine Solaranlage und Solar Export verfügen, sollen sie im Vergleich zu einer Gasheizung insgesamt bis zu 2.170 Euro pro Jahr an Energiekosten sparen.

Aira will zehn Millionen deutsche Haushalte versorgen

„Bei Aira ist es unsere Mission, Europa unabhängig vom Gas zu machen, indem wir die Elektrifizierung der Heizungen in Haushalten beschleunigen. Diese strategische Partnerschaft mit Octopus Energy ist ein weiterer Schritt in Richtung Energiewende. Wir sind stolz darauf, diese Mission gemeinsam voranzutreiben und den Menschen mit sauberen Energietarifen mehr Geld zu sparen“, sagt Kaj af Kleen, Chief Product & Technology Officer von Aira.

Aira plant, in den nächsten zehn Jahren eine Million Haushalte in Deutschland mit Clean-Energy-Tech-Lösungen zu versorgen. Mit dem Zero Tarif sollen Kund:innen bis zu 19 Prozent ihrer Energiekosten und sogar bis zu 26 Prozent bei zusätzlicher Nutzung von Solaranlagen und dem Solar Export Tarif sparen. Zero richtet sich speziell an Haushalte mit einer Aira Wärmepumpe, die ihre Energiekosten maximieren und CO2-Emissionen vollständig reduzieren möchten. Mit Solar Export können Haushalte mit Solaranlage zusätzlich ihren überschüssigen, solar erzeugten Strom in Zeiten höherer Preise ins Netz zurückverkaufen und so noch größere Einsparungen erzielen.

„Übergang zu preiswertem, sauberem Strom“

Die native Integration von Aira Intelligence in den Zero Tarif soll sicherstellen, dass die Wärmepumpe bei niedrigen Energiepreisen vorheizt und bei hohen Preisen Energie spart. Die Optimierung schaltet sich automatisch ein, sobald ein Haushalt zum Zero Tarif wechselt. „Die native Integration von Aira Intelligence mit dem Tarif ermöglicht es uns, die Optimierung der Wärmepumpe nahtlos zu verwalten, was den Kund:innen maximale Kosteneinsparungen und völlige Sorgenfreiheit bietet. Wir freuen uns darauf, diesen Weg fortzusetzen, unser Ökosystem weiter auszubauen und zukünftige Kooperationen zu entwickeln, um noch mehr saubere Energietechnologien auf den Markt zu bringen“, so Kaj af Kleen.

Rebecca Dibb-Simkin, Chief Product Officer bei Octopus Energy, kommentiert: „Wir freuen uns, Aira dabei zu unterstützen, den Übergang zu preiswertem, sauberem Strom für alle voranzutreiben. Gemeinsam bringen wir zwei bahnbrechende neue Tarife auf den Markt, die es Kund:innen ermöglichen, Emissionen zu reduzieren und viel Geld zu sparen.“