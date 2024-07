Alles über Carbon Capture and Storage & Direct Air Capture

83 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs stammen aus Öl, Kohle und Gas – also aus fossilen Brennstoffen. In Österreich sind es derzeit noch 65 Prozent. Dadurch gelangt CO2 in die Atmosphäre. Bis wir komplett auf fossile Energien verzichten können, wird es noch eine Zeit dauern. Was uns jedenfalls dabei unterstützt CO2 langfristig zu speichern oder chemisch zu binden, sind moderne Technologien wie zum Beispiel Carbon Capture Storage – noch ist das Verfahren allerdings in Österreich verboten. Darüber, über den Hype des Direct Air Capturings sowie über Pro und Cons geht es in dieser Folge mit Prof. Tobias Pröll.

Die Themen:

Was es für einen Ausstieg aus fossilen Energieträgern braucht

Fossile Brennstoffe 2040

Carbon Capture and Storage erklärt

Verbot in Österreich

Kein Fan von Direct Air Capturing

Trend in den USA

(Politische) Zukunftsprognose

