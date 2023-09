Anthropic holt in Mega-Deal mit Amazon 4 Milliarden Dollar für generative AI

Es ist nach dem Mega-Investment von Microsoft in OpenAI im Rahmen von etwa 11 Mrd. Dollar der größte Schachzug in Sachen Generative AI bisher: Denn heute wurde bekannt gemacht, dass Amazon bis zu 4 Milliarden US-Dollar in das US-Startup Anthropic investieren wird. Die Vereinbarung ist Teil einer breiteren Zusammenarbeit, um die „zuverlässigsten und leistungsstärksten Grundlagenmodelle“ (Foundation Models) der Branche zu entwickeln. Zusammen mit der Expertise von Amazon Web Services (AWS) will Anthropic es AWS-Kund:innen ermöglichen, auf die sichere und steuerbare KI von Anthropic zuzugreifen. Im Rahmen der Investition wird Amazon eine Minderheitsbeteiligung an Anthropic übernehmen. AWS ist der führende Cloud-Anbieter weltweit und steht in scharfer Konkurrenz zu Microsoft (Azure & OpenAI) und Google (Cloud & Bard).

Das Startup hat schon ein ordentliches Investment von Google erhalten und wurde vor allem für seinen KI-Chatbot Claude bekannt, der gegen ChatGPT in Stellung gebracht wurde. In einer vorigen Finanzierungsrunde von 450 Mio. Dollar sind bereits Sound Ventures, Google, Salesforce und Zoom an Bord gekommen. Insbesondere Google Cloud hat sich bei Anthropic engagiert, doch jetzt grätscht AWS hinein. Gegründet wurde Anthropic von den ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter:innen Daniela Amodei and Dario Amodei.

AWS wird der Haupt-Cloud-Anbieter von Anthropic für geschäftskritische Workloads und dem Team von Anthropic Zugang zur führenden Recheninfrastruktur in Form von AWS Trainium- und Inferentia-Chips bieten. Diese werden zusätzlich zu den bestehenden Lösungen für das Modelltraining und die Bereitstellung verwendet. Gemeinsam wolle man die jeweilige Expertise kombinieren, um an der Entwicklung zukünftiger Trainium- und Inferentia-Technologien zusammenzuarbeiten. Claude wurde bereits – wie andere LLMs auch – via AWS Bedrock Kunden zugänglich gemacht.

Finanzen, Recht, Programmierung im Fokus

Unternehmen sollen nun konkret Claude 2 für eine Vielzahl von Aufgaben nutzen können, von anspruchsvollen Dialogen und der Erzeugung kreativer Inhalte bis hin zu komplexem Denken und detaillierten Anweisungen. „Unser branchenführendes 100.000-Token-Kontextfenster hilft ihnen dabei, umfangreiche Informationen sicher zu verarbeiten, einschließlich technischer, domänenspezifischer Dokumente für Anwendungsfälle in den Bereichen Finanzen, Recht, Programmierung und mehr“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen bauen bereits mit Anthropic-Modellen auf Amazon Bedrock, unter anderem LexisNexis, die Vermögensverwaltungsgesellschaft Bridgewater Associates von Investorenlegende Ray Dalio, oder der Reiseverlag Lonely Planet. Anthropic und Amazon gehören auch beide zu jenen Unternehmen, die sich gegenüber der US-Regierung freiwillig zu Selbstregulerung hinsichtlich verantwortungsvoller KI verpflichtet haben – dabei geht es unter anderem um die Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten.

Hier die größten AI-Startup-Deals des Jahres: