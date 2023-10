Amazon bringt erste Prototypen seines Satelliteninternets in den Orbit

Amazon will in Zukunft unter die Internetanbieter gehen und dafür eine Konstellation von über 3.200 Satelliten in den Orbit bringen. Die ersten beiden Testsatelliten für das Vorhaben, getauft auf den Namen „Project Kuiper“, sollen am morgigen Freitag, dem 6. Oktober 2023, in eine niedrige Erdumlaufbahn kommen. KuiperSat-1 und KuiperSat-2 starten laut heise an Bord einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance (ULA). Es ist der erste Praxistest für Amazons Satelliteninternet, das gegen Ende des nächsten Jahres seinen Betrieb aufnehmen soll.

Verschiedene Tests mit ersten Satelliten geplant

Die Rakete wird vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abheben und die beiden Satelliten-Prototypen in 311 Meilen Höhe (500 Kilometer) absetzen. Das zwei Stunden umfassende Startfenster öffnet sich um 14 Uhr Ortszeit (20 Uhr in Österreich). Die ULA wird den Start live im Internet übertragen, per Video bei YouTube.

Im Orbit wird Amazon mit den beiden Satelliten verschiedene Tests durchführen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme sollen die Sonnenkollektoren ausgefahren werden zur Energiegewinnung. Sobald eine Verbindung zum Internet besteht, die Satelliten mit den Amazon-Servern Daten austauschen. Zudem will der Konzern die Antennen, die sogenannten Kundenterminals, anhand der Prototypen testen. Anfang dieses Jahres hatte Amazon drei verschiedene Antennen für sein Satelliteninternet präsentiert.

Amazon will Starlink Konkurrenz machen

Zum Abschluss der Mission sollen die beiden Testsatelliten aktiv ihren Orbit verlassen und schließlich in der Erdatmosphäre verglühen. Amazon betont in diesem Zusammenhang sein Engagement für die Sicherheit im Weltraum. Schließlich wachsen die Bedenken um Weltraumschrott in den Erdumlaufbahnen. Die Hälfte aller aktiven Satelliten in der Erdumlaufbahn stammt mittlerweile von Elon Musks Starlink, aktuell über 4.000.

Amazon plant eine Konstellation von über 3.200 Satelliten, die für Internetzugang aus dem All – vor allem in abgelegenen Regionen – sorgen sollen. Während SpaceX Starlink bereits seit knapp vier Jahren aufbaut, werden KuiperSat-1 und KuiperSat-2 die ersten beiden Satelliten im Orbit sein. Weitere Exemplare sollen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres folgen. Ein Beta-Test für Amazons Satelliteninternet ist für Ende 2024 geplant.