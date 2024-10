Amazon investiert groß in SMRs und das Nuklear-Startup X-energy

Derzeit geht es Schlag auf Schlag: aNahc Microsoft und Google hat nun auch der dritte große US-Cloud-Anbieter, Amazon bzw. Amazon Web Services, angekündigt, groß in neue Atomkraft zu investieren. Im Kern geht es dabei um so genannte „Small Modular Reactors“ (SMRs), die anders als die bisher bekannten Atommeiler deutlich kleiner, günstiger und auch ungefährlicher sind als jene Anlagen, die in Hiroshima oder Fukushima stehen.

Vor allem aber soll Atomenergie auf die CO2-Emissionsziele der Unternehmen einzahlen. Diese sehen sich vor allem durch generative AI mit sich stark erhöhendem Energiebedarf in ihren Rechenzentren und müssen gleichzeitig ihre Klimaneutralitätsziele erreichen. Weil SMRs keinen CO2-Ausstoß haben, sollen diese nun neben den Erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser zusätzlich zum Einsatz kommen.

„Die Kernenergie ist eine sichere, kohlenstofffreie Energiequelle, die uns dabei helfen kann, unseren Betrieb mit Energie zu versorgen und die wachsenden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Gleichzeitig hilft sie uns bei der Erfüllung unserer Klimaversprechen, bis 2040 in unserem gesamten Betrieb kohlenstofffrei zu sein“, so Matt Garman, CEO von Amazon Web Services (AWS). „Einer der schnellsten Wege, den Klimawandel zu bekämpfen, ist die Umstellung unserer Gesellschaft auf kohlenstofffreie Energiequellen, und Kernenergie ist sowohl kohlenstofffrei als auch skalierbar – deshalb ist sie ein wichtiger Investitionsbereich für Amazon. Unsere Vereinbarungen werden den Bau neuer Nukleartechnologien fördern, die Energie für die nächsten Jahrzehnte erzeugen werden.“

500 Mio. Dollar für X-Energy

Amazon hat seine Investments auf drei Bereiche verteilt: Im US-Bundesstaat Washington baut man gemeinsam mit dem staatlichen Konsortium Energy Northwest, vier SMRs, die ab Anfang der 2030 insgesamt 960 MW Leistung bringen sollen – genug Strom, um 770.000 Haushalte zu versorgen, oder eben die großen Rechenzentren von Amazon.

Weiters investiert Amazon über seinen Climate Pledge Fund und gemeinsam mit Citadel-Founder und CEO Ken Griffin, Ares Management Corporation, NGP und der University of Michigan 500 Millionen Dollar in der Series C-1 in das Startup X-energy. Gemeinsam mit X-energy will Amazon Projekte im Umfang von 5 GW in den USA bis 2039 an den Start bringen. X-energy gehört ähnlich wie Kairos Power, in das Google investierte, zu einer Reihe von Jungfirmen, die SMRs entwickeln und umsetzen.

Im US-Bundesstaat Virginia baut Amazon schließlich gemeinsam mit Dominion Energy ebenfalls ein SMR-Projekt von mindestens 300 MW. Zuvor hat Amazon bereits einen Vertrag mit Talen Energy geschlossen, um ein Rechenzentrum an deren Atomkraftwerk in Pennsylvania anzuschließen.