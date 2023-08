Apple: „AI und Machine Learning absolut entscheidend für uns“

Während sich Microsoft (mit OpenAI im Schlepptau), Google und Meta ein echtes Wettrennen um immer neue KI-Lösungen liefern, ist das wertvollste Unternehmen verdächtig ruhig in der Sache. Tatsächlich aber wird Künstliche Intelligenz bei Apple natürlich auch groß geschrieben. Beträchtliche Teil der 22,61 Milliarden Dollar (+3 Mrd. Dollar gegenüber H1 2022), die der iPhone-Riese im ersten Halbjahr 2023 für Forshcung und Entwicklung ausgegeben hat, werden in generative AI gesteckt.

Während das Kerngeschäft von Apple weiter hervorragend läuft (Umsatz fiel im letzten Quartal um 1 Prozent auf 81,8 Milliarden US-Dollar, der Quartalsgewinn stieg um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr), wird intensiv an AI gearbeitet. „Wir betrachten KI und maschinelles Lernen als grundlegende Kerntechnologien, die in praktisch jedem Produkt, das wir entwickeln, enthalten sind“, so Apple-Chef Tim Cook zu Analyst:innen.

„Wenn Sie also an die WWDC im Juni denken, haben wir einige Funktionen angekündigt, die in iOS 17 im Herbst kommen werden, wie Personal Voice und Live Voicemail. Zuvor hatten wir lebensrettende Funktionen wie Sturz- und Unfallerkennung und EKG angekündigt. Keine dieser Funktionen, die ich gerade erwähnt habe, und viele, viele weitere wären ohne KI und maschinelles Lernen möglich. Sie sind also absolut entscheidend für uns“, so Cook weiter.

„Forschen seit Jahren an generativer AI“

Hinsichtlich generativer AI, die Texte, Bilder, Code oder Videos erzeugen kann, zeigt man sich zwischen den Zeilen relativ gelassen angesichts des ChatGPT-Hypes. „Natürlich forschen wir seit Jahren an einem breiten Spektrum von KI-Technologien, einschließlich generativer KI. Wir werden weiterhin investieren und innovativ sein und unsere Produkte mit diesen Technologien verantwortungsvoll weiterentwickeln, um das Leben der Menschen zu bereichern“, so Cook weiter.

Auch wenn es Gerüchte gibt, dass Apple intern bereits einen ChatGPT-ähnlichen Chatbot nutzt, in die Karten will sich Cook nicht blicken lassen. „Wie Sie wissen, neigen wir dazu, Dinge anzukündigen, wenn sie auf den Markt kommen, und das ist unsere Vorgehensweise, und daran möchte ich mich halten.“

Spannend wird bei der Präsentation der neuen iPhone-Modelle im Herbst, ob der Sprachassistent Siri, der etwas in die Jahre gekommen ist, ein Upgrade bekommt. Bei Googles Android mehren sich bereits die Anzeichen, dass der Google Assistant bald um entsprechende Features, die an ChatGPT erinnern könnten, aufgewertet wird.