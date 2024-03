Apple könnte eigene KI im Rahmen der diesjährigen WWDC zeigen

Die Apple-eigene Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference) wird in diesem Jahr vom 10. bis 14. Juni 2024 online veranstaltet. Die Erwartungen sind hoch: Apple hat angeteasert, eine KI zeigen zu wollen. Die Veranstaltung solle „Absolutely Incredible“ sein, hieß es im Vorfeld. Bislang hatte sich der Hersteller in Sachen Künstliche Intelligenz noch zurückgehalten. 2023 kaufte der iPhone-Bauer allerdings so viele AI-Startups zu wie kein anderer Tech-Riese (wir haben berichtet).

Apple-AI auf der WWDC?

Den Analyst:innen von Stocklytics zufolge hat Apple im Vorjahr 32 junge AI-fokussierte Unternehmen zugekauft. Google folgt mit 21 Übernahmen, Meta mit 18 und Microsoft mit 17. In der Quantität also liegt Apple bei AI-Zukäufen weiter vorne, hat dafür aber noch keine eigene Lösung: Während Microsoft („Copilot“), Meta („Lama“), Amazon („Q“) und natürlich Google („Gemini“) bereits konkrete LLMs und Chatbots am Markt platziert haben, ist Apple bislang still geblieben. Bereits im Zuge der Zukäufe hieß es allerdings von CEO Tim Cook, dass sein Unternehmen heuer erstmals eigene Entwicklungen in Sachen GenAI zeigen werde. Bei der WWDC dürfte es nun soweit sein. „Wir freuen uns sehr darauf, mit Entwicklern aus aller Welt eine außergewöhnliche Woche voller Technologie und Gemeinschaft auf der WWDC24 zu erleben“, erklärte Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations, in einem Blogeintrag. „Bei der WWDC geht es darum, neue Ideen zu teilen und unseren großartigen Entwicklern innovative Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die ihnen helfen, etwas noch Schöneres zu schaffen.“

Viele Anspielungen, keine Bestätigung

Etwas kryptisch zwar, wenn man will, lässt sich hier aber eine Anspielung auf eine Generative AI herauslesen. Deutlicher ist da sicher die oben eingebettete Anspielung von Greg Joswiak, seines Zeichens Senior Vice President Marketing des Unternehmens. Die WWDC geht ab dem 1. Juni über die virtuelle Bühne. Wer zuschauen will: Die Veranstaltung wird während der gesamten Woche über die Apple Developer App, die Apple Developer Website und YouTube gestreamt. Die diesjährige Konferenz biete zudem Videositzungen und die Möglichkeit, mit Apple Designern und Ingenieuren in Kontakt zu treten und „sich mit der weltweiten Entwicklergemeinschaft auszutauschen“.