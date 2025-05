Arabische Emirate führen AI-Unterricht ab dem Kindergarten ein

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben beschlossen, Künstliche Intelligenz (KI) als verpflichtendes Unterrichtsfach an allen staatlichen Bildungseinrichtungen einzuführen. Ab dem kommenden Schuljahr wird das Fach vom Kindergarten bis zur 12. Klasse unterrichtet werden, wie die Regierung der VAE bekannt gab.

„Als Teil der langfristigen Pläne der VAE, künftige Generationen auf eine andere Zukunft, eine neue Welt und fortschrittliche Fähigkeiten vorzubereiten, hat die Regierung der VAE heute den endgültigen Lehrplan genehmigt, um ‚Künstliche Intelligenz‘ als Fach in allen Stufen der staatlichen Bildung in den VAE einzuführen, vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, beginnend mit dem nächsten Schuljahr“, heißt es in einer Mitteilung von Scheich Muhammad bin Raschid Al Maktum. Er ist Herrscher des Emirats Dubai und in Personalunion Vizepräsident, Premierminister und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Umfassender Lehrplan mit technischem und ethischem Fokus

Der neue KI-Lehrplan umfasst sieben Kernbereiche: Grundkonzepte, Daten und Algorithmen, Softwarenutzung, ethisches Bewusstsein, Anwendungen in der Praxis, Innovation und Projektgestaltung sowie Richtlinien und gesellschaftliches Engagement. Für jede Altersgruppe werden speziell angepasste Unterrichtseinheiten entwickelt – bereits Vierjährige sollen durch visuelle und interaktive Aktivitäten spielerisch an KI herangeführt werden.

„Wir schätzen die Bemühungen des Bildungsministeriums bei der Entwicklung eines umfassenden Lehrplans, der bestätigt, dass künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie die Welt lebt, verändern wird. Unser Ziel ist es, unseren Kindern ein tiefes Verständnis von KI aus technischer Perspektive zu vermitteln und gleichzeitig ihr Bewusstsein für die Ethik dieser neuen Technologie zu fördern, ihr Verständnis für ihre Daten, Algorithmen, Anwendungen, Risiken und ihre Verbindung zur Gesellschaft und zum Leben zu verbessern“, heißt es weiter.

„Nationale Notwendigkeit“

Die Initiative ist Teil der breiter angelegten Wachstumsstrategie der VAE, in der KI zunehmend eine zentrale Rolle spielt. Bildungsministerin Sarah Al Amiri bezeichnete die Integration von KI in die Bildung als „nationale Notwendigkeit“, die wirtschaftliches Wachstum unterstützt und nachhaltige Entwicklung fördert.

Scheich Mohamed unterstrich die Verantwortung des Bildungssystems für die Zukunftsfähigkeit des Landes: „Unsere Verantwortung ist es, unsere Kinder auf eine Zeit vorzubereiten, die anders ist als unsere, mit Bedingungen, die sich von unseren unterscheiden, und mit neuen Fähigkeiten und Kapazitäten, die die kontinuierliche Dynamik der Entwicklung und des Fortschritts in unserem Land für die kommenden Jahrzehnte sicherstellen.“

Ob auch Privatschulen, die separat reguliert werden, angewiesen werden, KI-Klassen einzuführen, wurde bislang nicht bekannt gegeben.