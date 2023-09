Autonoma Technologies: Linzer Startup erhält Millioneninvestment

Eine „Digital Customer Platform“ (DCP) für die no-code Digitalisierung von Maschinen, Anlagen und Prozessen in der Industrie. Das bietet das Linzer Startup Autonoma Technologies. Das 2021 von Florian Bauernfeind, Florian Haslhofer und David Gumpinger gegründete Unternehmen will mit der Plattform datengetriebene Services und digitale Geschäftsmodelle anbieten. Nun hat die Jungfirma eine Wachstumsfinanzierung in Millionenhöhe an Land gezogen.

eQventure investiert in Autonoma Technologies

Autonoma unterstützt Maschinen- und Anlagenbauer bei der Digitalisierung ihrer Produkte und Prozesse. Die Services sollen von der Maschinendatenerfassung über die Cloud Plattform, die App am Mobilgerät bis hin zum digitalen Dienst für Inbetriebnahme, Wartung und Support reichen. Alle Funktionen der digitalen Kundenplattform (DCP) können bestehende Mitarbeiter:innen selbst bedienen und erweitern, ohne spezialisierte IT-Fachkräfte und technisches Know-how zu benötigen.

„Mit unserer skalierbaren Technologieplattform sind Maschinenbauer somit in der Lage, digitale Projekte innerhalb von Tagen anstatt Monaten bis Jahren umzusetzen und ihr Geschäftsmodell mit digitalen Services zu erweitern“, so David Gumpinger. Das neue Investment der Jungfirma stammt von eQventure. Daneben sichert sich Autonoma eine stille Beteiligung der oberösterreichischen Kreditgarantiegesellschaft m.b.H. (UBG) und ein Forschungsprogramm der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Neues Kapital soll Internationalisierung ermöglichen

„Autonoma löst ein Problem, das sowohl Betreiber wie auch Hersteller komplexer industrieller Maschinen und Anlagen haben. Je mehr Maschinen, desto größer ist das Problem: Proaktive Instandhaltung und Wartung, Auslastungsoptimierung, Monitoring, und viele mehr. Die drei Gründer Florian, Florian und David kennen diese Customer-Pains aus erster Hand und sorgen mit ihrer Hardware-Software Lösung dafür, dass das Rad je Maschine und Kunden nicht ununterbrochen neu erfunden werden muss“, so Franz Fuchsberger, Senior Partner bei eQventure.

Bereits mehrere Maschinen- und Anlagenbauer setzen auf die DCP von Autonoma. Mit der Finanzierung will das Startup vor allem den weiteren Marktaufbau und die Internationalisierung vorantreiben. Zudem will man durch das FFG Basisprogramm gemeinsam mit den KI-Partnern Danube Dynamics und dem Software Competence Center Hagenberg (SCCH) an der Umsetzung von KI-Modellen direkt an den Industriemaschinen forschen.