Die Business Angels des Jahres & ihre Investment-Trends 2023

Die Business Angels des Jahres 2023 stehen fest: Der Titel „Business Angel of the Year“ in der Kategorie „female“ ging dieses Jahr an Christiane Holzinger. Die Unternehmerin, Steuerrechtsexpertin, langjährige Vorsitzende der Jungen Wirtschaft und Vorstandsmitglied der invest.austria zeichnet sich besonders durch ihr Engagement für die Gestaltung der politischen Rahmenbedingungen aus.

In der Kategorie „male“ erhielt heuer Berthold Baurek-Karlic die Auszeichnung. Er ist Gründer von Venionaire Capital, Präsident des European Super Angel Clubs und hat auch das World Venture Forums 2023 in Kitzbühel initiiert. Am Business Angel Day in Velden haben wir die beiden zum Interview gebeten:

