bauernladen.at kooperiert mit Unverschwendet gegen Lebensmittelverschwendung

Die Online-Plattform bauernladen.at feiert ihr siebenjähriges Bestehen und geht eine Partnerschaft mit dem Wiener Social Business Unverschwendet ein. Die Kooperation zielt darauf ab, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem aus überschüssigen Lebensmitteln hochwertige Produkte werden. Diese Produkte finden nun ihren Platz in den Geschenkboxen von bauernladen.at und sind direkt auf der Plattform erhältlich. Für Unternehmen bietet bauernladen.at diese Feinkostgeschenke auch in größeren Mengen und auf Wunsch individuell konfektioniert an.

Seit sieben Jahren verbindet bauernladen.at Konsument:innen direkt mit 800 österreichischen Produzenten aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Kosmetik und Handwerk. Die Plattform fokussiert sich auf Regionalität, Qualität und Nachhaltigkeit. „Unsere Vision war es von Anfang an, regionale Produzent:innen zu stärken, indem wir ihnen einen Marktplatz bieten, auf dem sie Konsument:innen und Unternehmen als Kunden gewinnen können“, erklärt Barbara Bauer, Prokuristin von bauernladen.at.

Unverschwendet macht Feinkostprodukte aus überschüssigen Lebensmitteln

Das Social Business Unverschwendet haben die Geschwister Cornelia und Andreas Diesenreiter im Jahr 2015 gegründet. Es verarbeitet überschüssiges Obst und Gemüse zu hochwertigen Feinkostprodukten. Die Produktpalette umfasst Marmeladen, Sirupe, Chutneys, Senf und Saucen – allesamt hergestellt aus Lebensmitteln, die aufgrund von Größe, Form oder Reifegrad nicht im regulären Handel verkauft werden können.

„Unsere Mission ist es, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und gleichzeitig köstliche Produkte zu kreieren“, erklären Cornelia und Andreas Diesenreiter. Durch die Zusammenarbeit mit bauernladen.at soll Unverschwendet nun eine größere Zielgruppe von Konsument:innen erreichen, die Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität legen.

bauernladen.at will nachhaltige Lebensmittelwirtschaft

Die Partnerschaft zwischen bauernladen.at und Unverschwendet basiert auf gemeinsamen Werten und Zielen. Beide Firmen setzen sich für eine nachhaltige Lebensmittelwirtschaft ein, indem sie Ressourcen schonen, regionale Produzenten unterstützen und Konsument:innen für bewussten Konsum sensibilisieren. Diese Kooperation soll einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Lebensmittelversorgung in Österreich markieren.