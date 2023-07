Berliner Solar-Unicorn Enpal machte 2022 sogar Gewinn

Das deutsche Solar-Unternehmen Enpal konnte im Jahr 2022 erstmals positive Geschäftszahlen vorweisen. Nach einem Verlust von 27,7 Millionen Euro im Vorjahr erzielte Enpal einen bereinigten Betriebsgewinn von 23 Millionen Euro im Jahr 2022. Der Umsatz des Unternehmens stieg von 110 Millionen Euro auf beeindruckende 415 Millionen Euro, fast eine Vervierfachung. Enpal gewann im Jahr 2022 18.000 neue Kunden hinzu, im Vergleich zu 10.000 im Vorjahr. Insgesamt hat das Unternehmen derzeit 45.000 installierte Solaranlagen eigenen Angaben zufolge vorzuweisen.

Enpal hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 eine Million Solaranlagen zu installieren. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Komplettlösung an, bei der die Solarpaneele von firmeneigenen Handwerkern installiert werden. Kunden haben keine Anschaffungskosten und werden langfristige Nutzer des Ökostromtarifs von Enpal. Enpal plant auch eine weitere Finanzierungsrunde, um weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Dabei hat das Berliner Unicorn zuletzt erst 430 Millionen Euro an Kreditzusagen erhalten. Die DWS Group, die Phoenix Group, ING Germany und BlackRock sind unter den Geldgebern. Mit den neuen Krediten erhöht sich die Gesamtsumme der Refinanzierungszusagen von Enpal auf über 1,9 Milliarden Euro. Dies ermöglicht dem Unternehmen, mehr als 13.000 neue erneuerbare Energielösungen zu installieren. Bereits Ende 2022 hatte Enpal Zusagen in Höhe von 855 Millionen Euro erhalten. Diese Finanzierung ist die bisher größte im Bereich erneuerbare Energien in Europa.

Ausweitung des Angebots zum umfassenden Energieanbieter

Enpal vertreibt aber nicht mehr nur PV-Anlagen, sondern hat auch den Einstieg ins Geschäft mit Wärmepumpen bekannt gegeben. Das Unternehmen wird dabei mit den Herstellern Bosch und Daikin zusammenarbeiten und Wärmepumpen ab einem Preis von 26.900 Euro anbieten. Besonders attraktiv ist derzeit die staatliche Förderung in Deutschland, bei der bis zu 35 Prozent des Kaufpreises erstattet werden können. Enpal sieht den Einstieg in das Wärmepumpengeschäft als Ergänzung zu ihren PV-Anlagen und Stromspeichern, um ihren Kunden eine umfassende Energie- und Wärmeversorgung anzubieten.

Enpal erweitert sein Angebot auch mit der Einführung einer Ladesäule für Elektroautos. Die Enpal-App und die Enpal-Box ermöglichen es den Kunden nicht nur, Ladevorgänge einfach über die App zu starten und zu stoppen, sondern auch verschiedene Lademodi zu bedienen, wie das Solar-optimierte Laden, um den CO2-Fußabdruck und die Kosten zu reduzieren. Die App bietet zudem einen konstanten Überblick über die geladene Energie.