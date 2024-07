Biogena: Siebenstelliges Investment von Tauros Capital für internationale Expansion gesichert

Das österreichische Mikronährstoff-Unternehmen Biogena hat zum zweiten Mal ein Investment von Tauros Capital erhalten. Es handelt sich um eine umsatzbasierte Unternehmensbeteiligung nach dem Revenue Based Financing-Konzept in siebenstelliger Höhe. Damit unterstützt Tauros Capital die Wachstumspläne von Biogena, denn das Unternehmen möchte weiter international wachsen.

“In keinem einzigen Jahr Verluste geschrieben”

Albert Schmidbauer ist Gründer und CEO von Biogena und erklärt, dass das Salzburger Familienunternehmen seit dem ersten Jahr positiv wirtschaftet und noch nie Verluste geschrieben hat. So gehören ihm nach 18 Jahren immer noch knapp 100 Prozent der Anteile. Das jährliche Wachstum von Biogena soll jährlich rund 27 Prozent betragen, 400 Angestellte sind momentan für das Gesundheitsunternehmen tätig. Was den Umsatz betriff, so rechnet Schmidbauer im aktuellen Geschäftsjahr 2024 mit 80 Millionen Euro, im kommenden sollen es bereits über 100 Millionen Euro sein. Theoretisch sollen die Produktionskapazitäten jedoch sogar für ein Umsatzvolumen von bis zu 300 Millionen Euro reichen.

12-prozentiger Marktanteil in Österreich und internationale Expansion

Vor kurzem hat Biogena einen neuen Monobrand-Store in Los Angeles eröffnet und die Anzahl seiner Stores damit auf 25 erhöht, Trending Topics berichtete. Weitere internationale Store-Eröffnungen sollen sich in Planung befinden. Darüber hinaus gibt es drei Biogena Plazas, die unter anderem Day Spas und Therapieangebote anbieten und mit einem Bistro, einer Lounge, einem Diagnostiklabor sowie einer Mikronährstoffberatung ausgestattet sind. In Österreich konnte Biogena laut eigenen Angaben seinen Marktanteil auf etwa 12 Prozent steigern. In Deutschland seien fünf bis acht Prozent geplant. Generell peilt das Salzburger Unternehmen in seinen 70 Exportländern einen Verkaufsanteil von 15 Prozent an. Den Fokus will man künftig noch stärker auf Digitalisierung und digitale Gesundheitsanbindungen setzen, an diagnostischen Anwendungen am Smartphone arbeiten und funktionelle Lebensmittel entwickeln.

Tauros Capital unterstützt Wachstumspläne von Biogena

Wachstumskapital wird mittels “Revenue Based Financing” (RBF) zur Verfügung gestellt, einer Finanzierungsmethode, bei der Unternehmen Wachstumskapital erhalten, ohne Geschäftsanteile abgeben zu müssen. Stattdessen beteiligt sich der Investor partnerschaftlich an den zukünftigen Umsätzen des Unternehmens. Rückzahlungen an den Investor sind damit direkt an die erzielten Umsätze gekoppelt. Werner Edlinger, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Tauros Capital, sagt: „Unser Ziel ist es, Unternehmern, die weitgehend unabhängig agieren möchten, die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Wachstumspläne in die Realität umsetzen können. Mit unserem Investment in Biogena holen wir ein weiteres österreichisches Wachstumsunternehmen ins Boot.“