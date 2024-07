Bitpanda wird demnächst AI-Coach mit ChatGPT-Integration launchen

Mitte Mai kündigte Bitpanda an, 9,2 Millionen Euro in Künstliche Intelligenz investieren und die neue Unternehmenssparte Bitpanda.ai gründen zu wollen, Trending Topics berichtete. Nun gibt es erste Infos zum AI-basierten Finanzresearch-Tool, dem KI-Coach, der zukünftig bei finanziellen Entscheidungen und der Risikoabschätzung unterstützen soll. Direkte Anlageempfehlungen wird es allerdings nicht geben.

Bitpandas KI-Coach

Wie aus den gestern Abend aktualisierten Datenschutzbestimmungen hervorgeht, wird der neue KI-Coach auf einem großen Sprachmodell basieren, insbesondere auf ChatGPT. Damit sollen Kund:innen dynamische Antworten auf ihre Fragen sowie Bildungsinhalte erhalten sowie bei ihrem individuellen finanziellen Wachstum unterstützt werden. Den neuen KI-Coach streicht Bitpanda als ergänzendes Tool hervor, dessen Nutzung freiwillig erfolgt und mit dem keine sensiblen und persönlichen Daten geteilt werden sollen. “Privatanleger:innen fehlt oft eine zentrale Anlaufstelle, um Details zu Assets und weitere Infos zum Thema Krypto-Investments in unserer App zu finden. Coach soll dieses Problem lösen,” heißt es seitens Bitpanda.

Die Datenverarbeitung auf dem Schirm haben

Mittels Investor Memory werden Nutzeraktivitäten und geteilte Informationen von ChatGPT gespeichert und verarbeitet – auch in den USA. So können zum Beispiel im Rahmen einer KI-Unterhaltung Informationen zur Risikotoleranz oder zu den Anlagepräferenzen der Benutzer:innen verarbeitet werden. Ist man sich dessen bewusst und stimmt zu, kann der AI-Trainingspartner in nicht allzu ferner Zukunft eingesetzt werden. Zugreifen können werden Bitpanda-Kundinnen, denn ein Konto ist Voraussetzung. Einstweilen ist es möglich, sich auf die Warteliste für den neuen KI-Coach setzen zu lassen. Er befinde sich derzeit in der experimentellen Phase.

Investment-Knowhow und finanzielles Wachstum

Bitpanda möchte seinen Kund:innen mit Investment-Knowhow unter die Arme greifen. Der AI-Trainingspartner, wie ihn das Unternehmen nennt, wird deshalb “umfassende Informationen zu verschiedenen Anlagemöglichkeiten” bieten. Er soll er mit einer Portfolioanalyse ausgestattet sein und Einblicke in die eigenen Asset-Allokationsstrategien geben. Darüber hinaus wird der KI-Coach Markt-Updates und Marktanalysen zu den Kryptowährungen im jeweiligen Portfolio. Das übergeordnete Ziel: finanzielles Wachstum erreichen.

So funktioniert der KI-Coach

Bitpandas KI-Coach soll ähnlich wie ein Mensch agieren, Kontakt mit den Anleger:innen aufnehmen und unterstützen, wenn Informationen gebraucht werden. Er stützt sich auf ein Playbook, das im Hintergrund erstellt und an das Tool “verfüttert” wurde. Was jedenfalls nicht zu den Aufgaben des neuen Tools gehören wird, ist, direkte Anlageempfehlungen zu geben oder den Benutzer:innen zu sagen, welche Assets sie kaufen sollen.

Disclaimer: Diamond Hands Ventures, das Investment-Vehikel der Bitpanda-Founder Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer, ist zu 4,90 Prozent an Trending Topics beteiligt. Die Bitpanda GmbH ist nicht direkt an Trending Topics beteiligt.