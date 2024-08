Bitwise kauft Londoner ETC Group, um mit Krypto-ETFs in Europa zu wachsen

Bitwise Asset Management, ein Krypto-Vermögensverwalter aus den USA, hat die Übernahme der in London ansässigen ETC Group bekannt gegeben. Diese Akquisition soll Bitwises Expansion nach Europa markieren und erweitert das Produktportfolio um neun in Europa notierte Krypto-ETPs. Die ETC Group, gegründet 2019, verwaltet in ihren Produkten über 1 Milliarde US-Dollar an Vermögen. Ihr bekanntestes Produkt ist BTCE, der größte und meistgehandelte physische Bitcoin-ETP in Europa. Das Produktportfolio der ETC Group bleibt bestehen, wird aber zukünftig unter dem Namen Bitwise geführt.

Bitwise gehört zu den kleineren Anbietern von Krypto-ETFs in den USA, und hat neben einem Bitcoin Spot ETF auch einen Ethereum ETF im Portfolio. Diese sind vom Volumen her aber deutlich kleiner als jene von Marktführern wie BlackRock, Fidelity oder Grayscale. Zum Kaufpreis bzw. zu den Details des Deals gibt es keine Informationen.

Globale Expansion und wachsendes Vermögen

Mit dieser Übernahme steigt das von Bitwise verwaltete Vermögen auf über 4,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte bereits Anfang des Jahres erfolgreich Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA aufgelegt. „Diese Übernahme ermöglicht es uns, europäische Investoren zu bedienen und unseren Kunden globale Einblicke zu bieten“, so Hunter Horsley, CEO von Bitwise. Bradley Duke, Mitgründer der ETC Group, sieht in Bitwise den „idealen Partner für die Zukunft“.

Bitwise plant, die bestehende Plattform der ETC Group in Europa strategisch zu erweitern. Das Unternehmen, gegründet 2017, kann auf eine sechsjährige Bilanz in der Krypto-Vermögensverwaltung zurückblicken. Für Anleger der ETC Group-Produkte soll sich nichts ändern. Es sind keine Änderungen bei Produktkonstruktion, -eigenschaften und Verwahrung vorgesehen. Auch steuerliche Auswirkungen für private Anleger, insbesondere in Deutschland, sollen vermieden werden.