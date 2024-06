BTC, EZB, Meme-Coins & der USDT-Bann mit Adrian Fritz von 21Shares

Nach dem All Time High ist vor dem All Time High: Der Bitcoin-Kurs bleibt hoch, Analyst:innen rechnen im Herbst mit neuen Rekorden. das sieht auch Adrian Fritz von 21Shares so. Mit ihm sprechen wir im Podcast über die Halving-Effekte, den Bann von USDT, die Zinspolitik der EZB und die Auswirkungen auf den Kryptomarkt, die US-Wahlen und über Memecoins zur Fußball-EM.

Die Themen:

Der BTC-Kurs und was uns heuer noch erwartet

Halving-Effekte

Der Bann von Tether

EZB und Zinssenkung

Die Wahlen in den USA und ihre Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Meme-Coins



