Cerpro: Berliner SaaS-Startup für industrielle Qualitätssicherung erhält knapp 2 Mio. Euro

Cerpro, ein Berliner SaaS-Startup für industrielle Qualitätssicherung, hat in einer Pre-Seed-Runde rund zwei Millionen Euro eingesammelt. Die 2023 von Frederik Frei, Sascha Müller und Henrik Pitz gegründete Jungfirma entwickelt eine intelligente Plattform, die Fertigungsunternehmen bei der Automatisierung und Standardisierung ihrer Qualitätsprozesse unterstützt. Das neue Kapital fließt in Produktentwicklung, Vertrieb und die Expansion in weitere europäische Märkte.

„QualiSpec“ soll Qualitätsprozesse um mehr als 80 Prozent beschleunigen

„Kaum ein Bereich in der Industrie ist so daten- und dokumentationsgetrieben wie Qualitätssicherung. Genau deshalb ist sie prädestiniert für den Einsatz von KI. Gemeinsam mit unseren neuen Partnern wollen wir unsere Technologie jetzt in die Breite bringen und zum verbindenden Qualitätsstandard zwischen OEMs und Zulieferern machen“, sagt Frederik Frei, CEO von Cerpro. Lead-Investor bei der Pre-Seed-Runde ist seed + speed Ventures. Weitere Beteiligungen kommen von D11Z als Co-Lead sowie von EIT Manufacturing und Techstars.

„QualiSpec“, das erste Produkt von Cerpro, erkennt, interpretiert und strukturiert Merkmale aus technischen Zeichnungen automatisch. Dadurch soll es möglich sein, Prüfpläne in einem Bruchteil der Zeit digital zu erstellen. Seit dem Launch im Dezember 2024 nutzen über 100 Mittelständler (u. a. Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Maschinenbau) die Lösung. Laut dem Startup können sie ihre Qualitätsprozesse um mehr als 80 Prozent beschleunigen – bei deutlich sinkender Fehlerquote. Die Implementierung dauere dafür nur wenige Tage.

„Nachhaltiges Wachstum aus Qualität“

„Wir investieren, weil Cerpro nicht nur Tempo, sondern auch Verlässlichkeit liefert: Zeichnung rein, klare Prüfberichte raus, ohne Zahlendreher. Das Ergebnis für die industrielle Fertigung sind Prüfdokumente und -abläufe, die auch in Bestandssysteme integriert werden können. Damit Erstteile schon beim allerersten Anlauf bestehen und Ausschuss sowie Reklamationen sinken – obwohl Arbeitszeit gespart wird. Das ist nachhaltiges Wachstum aus Qualität“, erklärt Alexander Kölpin, Managing Director bei seed + speed Ventures.

Heute sind Konstruktion, Qualitätssicherung und Produktion in vielen Betrieben noch voneinander getrennt. Kunden von Cerpro berichten über Rückstände von mehreren Monaten in der Qualitätssicherung und im Wareneingang. Das liege daran, dass man Dokumentationen manuell mit Papier und Excel erstellen und prüfen muss. Gleichzeitig entstehen bis zu 30 Prozent der Fertigungsprobleme nicht durch die Produktion selbst, sondern durch unzureichend erstellte Konstruktionszeichnungen.

Cerpro will industrielle Zusammenarbeit revolutionieren

Cerpro hat es sich zum Ziel gemacht, den Wandel von reaktiven Kontrollen zu einem intelligenten, vorausschauenden System voranzutreiben. Auf AI-Basis soll sich die Technologie in Richtung Design und Konstruktion erweitern, um Optimierungen schon in der Entwicklung zu erkennen. Die Software gibt proaktiv Empfehlungen zur zeichnungs- und fertigungsgerechten Konstruktion. Gleichzeitig entstehe mit der Plattform eine Datenbasis, die OEMs und Zulieferer über Unternehmensgrenzen hinweg verbindet. Die Vision ist ein intelligentes Qualitätsnetzwerk, das die industrielle Zusammenarbeit auf ein neues Niveau hebt.

Tom Villinger, Managing Director von D11Z. Ventures, kommentiert: „Cerpros künstliche Intelligenz setzt neue Maßstäbe in der Qualitätssicherung. Die Software senkt nicht nur Kosten, sondern hebt den gesamten Prüfprozess auf ein neues Niveau. Die starke Kombination aus präziser Analyse und hervorragender Nutzerfreundlichkeit hat uns als Investor überzeugt. Cerpro hat das Potenzial, sich als führende Technologie in der Qualitätssicherung zu etablieren.“