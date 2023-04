Coinbase würde im schlimmsten Fall aus den USA abwandern

Es kann der große Showdown werden, der die Krypto-Industrie auf Jahre hinaus prägen wird: Die angekündigte Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen das börsennotierte Krypto-Unternehmen Coinbase wirft ihre Schatten voraus. Das geht nun sogar so weit, dass Coinbase-CEO Brian Armstrong sagt, dass sogar ein Abzug aus den Vereinigten Staaten auf dem Tisch als Option liegen würde. So äußerte er sich zumindest im Rahmen der Fintech Week in London, wo er diesbezüglich von UK-Schatzkanzler George Osbourne befragt wurde.

„Ich denke, dass die USA das Potenzial haben, ein wichtiger Markt für Krypto zu sein, aber im Moment sehen wir nicht die regulatorische Klarheit, die wir brauchen“, sagte Armstrong. „Ich denke, dass wir in einigen Jahren, wenn wir nicht sehen, dass diese regulatorische Klarheit in den USA aufkommt, in Betracht ziehen müssen, mehr in anderen Teilen der Welt zu investieren.“ Derzeit wird in den USA um die Grundfrage gerungen, ob alle Kryptowährungen abseits von Bitcoin nun eigentlich digitale Wertpapiere sind oder nicht.

Die SEC unter ihrem Chef Gary Gensler hat mit ihren Aktionen schon klar gemacht, dass sie sämtliche Krypto-Assets abseits von BTC am liebsten als Wertpapiere regulieren würde. Dann dürften Krypto-Assets nur mit Zulassung der SEC auf den Markt gebracht werden und würden ähnlichen Regeln unterliegen wie etwa Aktien von Unternehmen. Das hätte auch herbe Folgen für Exchanges wie Coinbase. Aber nicht nur die SEC, auch die CFTC hat bei der Sache ein Wörtchen mitzureden, was die Sache komplex macht.

„Wir haben fast alle paar Wochen widersprüchliche Aussagen von den Leitern der CFTC und der SEC – wie soll ein Unternehmen in diesem Umfeld arbeiten? Wir wollen einfach ein klares Regelwerk“, so Armstrong. In Großbritannien sei es leichter, da gebe es mit der Financial Conduct Authority (FCA) ein einzelne Behörde, während in den USA die CFTC den Handel mit Commodities (Rohstoffe, Waren) überwacht, und die SEC den Handel mit Securities (Wertpapiere, Aktien usw.).