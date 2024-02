Coinfinity und FC Flyeralarm Admira verkünden Krypto-Partnerschaft

Coinfinity und der FC Flyeralarm Admira aus Mödling geben eine neue Partnerschaft bekannt. Die mehrjährige Partnerschaft sieht „eine TV-Präsenz in Form von LED-Banden sowie Sichtbarkeit in der Arena“ vor. Und: Fans erhalten mit einem eigenen Code Rabatt auf die Gebühren beim Kauf und Verkauf von Bitcoin.

Admira-Fanartikel per Bitcoin

„Mit der Ankündigung im November, dass der FC Flyeralarm Admira im Bereich Sponsoring neue Wege geht und Bitcoin als Technologie für dezentrale Zahlungssysteme vermarktet, haben wir erstmals Kontakt mit der Admira aufgenommen, um über mögliche Synergien zu sprechen. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir gemeinsam die Bitcoin-Adoption in Österreichs Stadien und hoffentlich bald international vorantreiben“, sagt Coinfinity Geschäftsführer Max Tertinegg. Bereits seit November 2023 sind die Warm-up-Trikots der Kampfmannschaft der Admira sowie die Match-Trikots der zweiten Mannschaft, der Admira Panthers, mit dem Bitcoin-Logo verziert. Darüber hinaus haben Fans seit damals die Möglichkeit, im Admira-Fanshop ihre Einkäufe mit Bitcoin zu bezahlen.

Rabatt für BTC-Kauf

Das soll auch künftig so bleiben. Geplant sind mit der Coinfinity-Partnerschaft aber auch neue Kooperationen in anderen Bereichen. „Als offizieller Bitcoin-Partner von FC Flyeralarm Admira sieht die mehrjährige Partnerschaft eine TV-Präsenz in Form von LED-Banden sowie Sichtbarkeit in der DATENPOL Arena, der Heimstätte der Admira, vor“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Darüber hinaus seien „verschiedene Aktivierungsmaßnahmen“ sowohl in der DATENPOL Arena als auch rund um die FC Flyeralarm Admira Community und den Panther Club geplant.

Und: Fans erhalten 21 Prozent Rabatt auf die Gebühren beim Kauf und Verkauf von Bitcoin, auch im Zuge eines Sparplans, innerhalb der ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Dafür braucht es den Code „ADMIRAWACKER“. Partnerschaften zwischen Fußballvereinen und Crypto-Unternehmen sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Auch Manchester United, die TSG Hoffenheim, der FC Barcelona oder der FC Porto haben Kooperationen mit Tradingplattformen. Wir haben hier die eine Übersicht der Partnerschaften erstellt.