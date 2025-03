Cubilog: EduTech-Startup will mit SenseCube interaktives Lernen für Kinder fördern

Das Startup Cubilog aus dem Burgenland möchte die Vorteile der Digitalisierung in der Elementarpädagogik nutzen. Entwickelt wurde der SenseCube, ein interaktiver Lernwürfel, der in Verbindung mit E-Books die Sprachentwicklung von Kindern fördern soll.

Medienzeit für Kinder sinnvoll gestalten

Die Idee zu Cubilog entstand 2022 und stammt von der Sprachförderpädagogin Carina Fröhlich, als sie sich mit interaktiven Bilderbüchern für Kinder befasste. Zusammen mit ihren Co-Foundern Andreas Gradinger und Daniel Stojnic entwickelte sie daraufhin den SenseCube – einen intelligenten Lernwürfel.

Im Oktober 2024 gründeten sie das Startup mit der Vision, die digitale Medienzeit von Kindern sinnvoll zu gestalten. Ihr Ziel: Kinder sollen nicht nur konsumieren, sondern spielerisch lernen und dabei ihre Sprach- und Motorikfähigkeiten stärken.

Motorik und digitales Lernen

Das Konzept von Cubilog funktioniert so: Interaktive E-Books lassen sich über die eigens entwickelte Cubilog-App abrufen. Im Rahmen der Geschichten müssen Kinder aktiv Aufgaben lösen, um die Handlung voranzutreiben. Dabei kommt der SenseCube zum Einsatz. Der intelligente Würfel verfügt über vier Sensoren – Drehknopf, Mikrofon, Bewegungssensor und Taster – die den Kindern spielerisch beim Lösen der Aufgaben helfen.

Laut dem Gründungsteam werden dadurch Sprachverständnis, Konzentration, Merkfähigkeit und logisches Denken gefördert. Zudem sollen Koordination und Geschicklichkeit trainiert werden.

Crowdfunding-Kampagne gestartet

Cubilog sei für Kinder ab fünf Jahren geeignet, so die Co-Founderin Fröhlich. Zur Zielgruppe zählen Familien mit jungen Kindern. Langfristig möchte das Startup aber auch in Schulen und Kindergärten zum Einsatz kommen. Um Zertifizierung, Produktion, Verpackung und den Versand der ersten Geräte zu finanzieren, wird Cubilog am 11. März 2025 eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Startnext lancieren. Unterstützer:innen werden die Möglichkeit haben, den SenseCube inklusive drei interaktiver E-Books vorzubestellen.