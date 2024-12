Databricks: Finanzierungsrunde mit 10 Mrd. Dollar stellt alle anderen 2024 in den Schatten

6,6 Milliarden Dollar für OpenAI? Zwei mal 6 Milliarden Dollar für xAI? 5,6 Milliarden Dollar für Waymo? Das Jahr der Super-Investmentrunden wird noch einmal kurz vor Weihnachten auf die Spitze getrieben. Denn Databricks aus den USA, das sich immer mehr zu einem Schwergewicht in der AI-Branche entwickelt, hat gerade die größte Finanzierungsrunde aller Zeiten bekannt gegeben.

Die Serie J-Runde, angeführt vom Investor Thrive Capital, brachte dem Unternehmen satte 10 Milliarden US-Dollar ein und katapultiert seine Bewertung auf 62 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Interesse an KI-fokussierten Technologieunternehmen im Enterprise-Bereich. Weitere Investoren sind Andreessen Horowitz, DST Global, GIC, Insight Partners, WCM Investment Management, der Ontario Teachers’ Pension Plan, ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital und Wellington Management. Insgesamt hat Databricks nun 14 Mrd. Dollar an Investitionen aufgenommen.

Die Databricks Data Intelligence Platform, das Kernprodukt des Unternehmens, ermöglicht Unternehmen die Integration von künstlicher Intelligenz in ihre Datenprozesse. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Bereich Databricks SQL, dem KI-gestützten Data-Warehousing-Segment, das mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen US-Dollar ein Wachstum von 150 Prozent verzeichnet.

Mit der neuen Finanzierung plant Databricks signifikante Investitionen in die Weiterentwicklung seiner KI-Technologien. Das Unternehmen will seine Position im schnell wachsenden Markt für Enterprise-KI-Lösungen weiter ausbauen und neue Produkte entwickeln, die speziell auf die Integration von künstlicher Intelligenz in Unternehmensabläufe ausgerichtet sind.

Implementierung von KI-Lösungen für Unternehmen

Die Plattform findet bereits heute Anwendung in verschiedenen KI-gestützten Szenarien, von der frühen Erkennung von Krankheiten bis hin zur Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen. Dabei setzt das Unternehmen auf offene Standards und Architekturen, was die Implementierung von KI-Lösungen für Unternehmen verschiedener Größenordnungen vereinfacht.

Das starke Wachstum von Databricks – mit einer Steigerungsrate von über 60 Prozent im Jahresvergleich – spiegelt den allgemeinen Trend zur verstärkten Nutzung von KI-Technologien in Unternehmen wider. Mehr als 500 Kunden generieren bereits einen Jahresumsatz von über einer Million US-Dollar, was die zunehmende Integration von KI-Lösungen in Unternehmensstrategien verdeutlicht.

Mit der Expansion in neue geografische Märkte und der Eröffnung regionaler Hubs in Europa und Asien positioniert sich Databricks für die wachsende globale Nachfrage nach KI-Lösungen. Das Unternehmen plant, seine internationale Präsenz weiter auszubauen und dabei besonders auf die Entwicklung regionsspezifischer KI-Anwendungen zu setzen.

Databricks hat nicht nur sein eigenes Open-Source-LLM DBRX auf den Markt gebracht (Trending Topics berichtete), sondern tritt auch vermehrt als Investor auf. So hat man sich mit MosaicML im Jahr 2023 um 1,3 Milliarden Dollar ein AI-Startup zugekauft, außerdem wurde in das französische AI-Startup Mistral AI investiert.