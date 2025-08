Deepsearch launcht KI-Plattform für transparente Prozessautomatisierung

Das Wiener KI-Unternehmen Deepsearch bringt mit seiner neuen Plattform „deepassist connect“ eine Lösung auf den Markt, die KI-gestützte Prozessautomatisierung mit zentraler Steuerung über alle Kundenservicekanäle verbindet. Ziel ist es, Unternehmen aus stark regulierten Branchen eine sichere, flexible und nachvollziehbare Lösung zu bieten. Dazu zählen etwa Versicherungen, Finanzdienstleistungen sowie Versorgung oder Wohnungswirtschaft.

„Wir schließen damit eine zentrale Lücke für Unternehmen, die auf höchste Standards bei KI-Sicherheit und Datenverarbeitung angewiesen sind“, sagt Roland Fleischhacker, CEO von Deepsearch. Die Plattform ermöglicht laut Unternehmen die Automatisierung komplexer Serviceprozesse, die durch die eigene Explainable AI (XAI) gesteuert werden. Dies soll Unternehmen helfen, ihre Kundenserviceprozesse effizienter zu gestalten. Gleichzeitig werde die Kontrolle über die eingesetzte Technologie gewahrt.

Technologie mit Transparenz und Kontrolle

Mit den steigenden Anforderungen durch die DSGVO und den AI Act der EU stehen Unternehmen vor der Herausforderung, KI-Anwendungen im Kundenservice transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Die neue Deepsearch-Plattform soll Nutzer:innen volle Kontrolle über Datenflüsse und Automatisierungsentscheidungen geben.

„Sicherheit entsteht nur, wenn die Technologie transparent ist – und genau deshalb ist es entscheidend, jederzeit eingreifen und Anpassungen vornehmen zu können“, so CTO Thomas Hahn. Die Möglichkeit zur Kontrolle und Anpassung bildet demnach einen zentralen Bestandteil der Plattform.

Kundenservice als Wettbewerbsfaktor

Der Druck auf Kundenserviceabteilungen nimmt kontinuierlich zu. Kunden erwarten heute schnelle und präzise Antworten rund um die Uhr über verschiedene Kommunikationskanäle. Globale Anbieter wie Amazon setzen dabei Standards, die auch regionale Unternehmen zu effizienteren und gleichzeitig persönlicheren Prozessen zwingen. In diesem Umfeld will Deepsearch per Automatisierung einen strategischen Erfolgsfaktor für Kundenzufriedenheit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit schaffen.